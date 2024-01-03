https://sputnik-georgia.ru/20240103/v-gruzii-s-1-yanvarya-zadeystvovany-novye-kommunalnye-tarify-285412179.html

В Грузии с 1 января задействованы новые коммунальные тарифы

В Грузии с 1 января задействованы новые коммунальные тарифы

Потребительский тариф на воду для населения остался неизменным, а для коммерческих потребителей в Тбилиси, Рустави и Мцхета он вырос 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T16:30+0400

2024-01-03T16:30+0400

2024-01-03T16:30+0400

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тарифы на электроэнергию

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. С 1 января снизился потребительский и непотребительский тариф на электроэнергию по всей Грузии. С 1 января 2024 года тариф при расходе до 101 киловатта электроэнергии составит 0,15 лари, до 301 киловатта – 0,19 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 0,235 лари. Кроме того, тариф для регионов при расходе до 101 киловатта электроэнергии составит 0,14731 лари, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 0,23227 лари. Почему в Грузии снизили тариф на электроэнергию: ответ комиссии по энергетике >>Потребительский тариф на воду для населения остался неизменным, а для коммерческих потребителей в Тбилиси, Рустави и Мцхета он вырос. Непотребительский тариф в Тбилиси и Мцхета установлен на уровне 8,8 лари за кубометр, а в Рустави – 6,5 лари за кубометр. Кроме того, газораспределительная компания Tbilisi Energy с 1 января 2024 года повысит тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси. Тариф для коммерческих потребителей составит 1,29 лари за кубометр, включая НДС. Рост тарифа на газ в Тбилиси не коснется производителей хлеба – вице-премьер >>Тариф бытовых потребителей компании Tbilisi Energy не изменится и по-прежнему составит около 0,54 лари за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, рустави, мцхета, тарифы на газ, тарифы на воду, тарифы на электроэнергию, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии