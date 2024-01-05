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Черноморские курорты Грузии: департамент туризма Аджарии отчитался о работе
Черноморские курорты Грузии: департамент туризма Аджарии отчитался о работе
О туристическом потенциале Аджарии узнали миллионы людей в разных уголках планеты 05.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-05T10:20+0400
2024-01-05T10:20+0400
2024-01-05T10:20+0400
туризм
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аджария
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ТБИЛИСИ, 5 янв— Sputnik. Черноморский край Аджария в 2023 году был представлен на 30 туристических выставках и международных мероприятиях, сообщила пресс-служба Департамента туризма и курортов региона. В частности, о приморских курортах Грузии и высокогорных краях Аджарии узнали на престижных туристических выставках Берлина, Мадрида, Милана, Дубая, Парижа, Барселоны, Праги, Вены и Будапешта. Кроме того, в уходящем году Департамент туризма и курортов Аджарии организовал десятки пресс-туров для представителей международных СМИ, популярных блогеров и инфлюенсеров. Как результат, о туристическом потенциале Аджарии узнали миллионы людей в разных уголках планеты.Туристический Оскар: Батумский ботанический сад признан лучшим в Европе>>По последним данным, количество визитов Аджарского региона за восемь месяцев 2023 года превышает 2 миллиона, что свидетельствует о росте на 46% по сравнению с 2022 годом и на 20% по сравнению с 2019 годом. Как ранее заявил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, морской туристический сезон в Аджарии прошел успешно, региону удалось сохранить растущую динамику по количеству визитеров. По словам Рижвадзе, по сравнению с рекордным по количеству туристов в Грузии 2019 годом, число визитеров увеличено на 20%. По сравнению с 2022 годом – на 46%. Что касается количества визитов по сравнению с 2019 годом – рост 20,2%, а по сравнению с 2022-м – на 46,3%. Амбициозный план: Аджария планирует принять шесть миллионов туристов к 2025 году>> Увеличено и количество рейсов в международном аэропорту Батуми. Количество международных полетов по сравнению с 2022 годом увеличено на 12%, а по сравнению с 2019 годом – на 6%, сообщил глава региона. При этом Рижвадзе подчеркнул, что в этом году негативную роль сыграла кампания, которую вели определенные группы насчет качества воды в Черном море.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, аджария, торнике рижвадзе
туризм, грузия, новости, аджария, торнике рижвадзе
Черноморские курорты Грузии: департамент туризма Аджарии отчитался о работе
О туристическом потенциале Аджарии узнали миллионы людей в разных уголках планеты
ТБИЛИСИ, 5 янв— Sputnik. Черноморский край Аджария в 2023 году был представлен на 30 туристических выставках и международных мероприятиях, сообщила пресс-служба Департамента туризма и курортов региона.
В частности, о приморских курортах Грузии и высокогорных краях Аджарии узнали на престижных туристических выставках Берлина, Мадрида, Милана, Дубая, Парижа, Барселоны, Праги, Вены и Будапешта.
Кроме того, в уходящем году Департамент туризма и курортов Аджарии организовал десятки пресс-туров для представителей международных СМИ, популярных блогеров и инфлюенсеров. Как результат, о туристическом потенциале Аджарии узнали миллионы людей в разных уголках планеты.
По последним данным, количество визитов Аджарского региона за восемь месяцев 2023 года превышает 2 миллиона, что свидетельствует о росте на 46% по сравнению с 2022 годом и на 20% по сравнению с 2019 годом.
Как ранее заявил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, морской туристический сезон в Аджарии прошел успешно, региону удалось сохранить растущую динамику по количеству визитеров. По словам Рижвадзе, по сравнению с рекордным по количеству туристов в Грузии 2019 годом, число визитеров увеличено на 20%. По сравнению с 2022 годом – на 46%. Что касается количества визитов по сравнению с 2019 годом – рост 20,2%, а по сравнению с 2022-м – на 46,3%.
Увеличено и количество рейсов в международном аэропорту Батуми. Количество международных полетов по сравнению с 2022 годом увеличено на 12%, а по сравнению с 2019 годом – на 6%, сообщил глава региона. При этом Рижвадзе подчеркнул, что в этом году негативную роль сыграла кампания, которую вели определенные группы насчет качества воды в Черном море.