https://sputnik-georgia.ru/20240105/chernomorskie-kurorty-gruzii-departament-turizma-adzharii-otchitalsya-o-rabote-284770446.html

Черноморские курорты Грузии: департамент туризма Аджарии отчитался о работе

Черноморские курорты Грузии: департамент туризма Аджарии отчитался о работе

О туристическом потенциале Аджарии узнали миллионы людей в разных уголках планеты 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T10:20+0400

2024-01-05T10:20+0400

2024-01-05T10:20+0400

туризм

грузия

новости

аджария

торнике рижвадзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23662/52/236625247_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_fee50ac0c72b7f446bb13a386139ec31.jpg

ТБИЛИСИ, 5 янв— Sputnik. Черноморский край Аджария в 2023 году был представлен на 30 туристических выставках и международных мероприятиях, сообщила пресс-служба Департамента туризма и курортов региона. В частности, о приморских курортах Грузии и высокогорных краях Аджарии узнали на престижных туристических выставках Берлина, Мадрида, Милана, Дубая, Парижа, Барселоны, Праги, Вены и Будапешта. Кроме того, в уходящем году Департамент туризма и курортов Аджарии организовал десятки пресс-туров для представителей международных СМИ, популярных блогеров и инфлюенсеров. Как результат, о туристическом потенциале Аджарии узнали миллионы людей в разных уголках планеты.Туристический Оскар: Батумский ботанический сад признан лучшим в Европе>>По последним данным, количество визитов Аджарского региона за восемь месяцев 2023 года превышает 2 миллиона, что свидетельствует о росте на 46% по сравнению с 2022 годом и на 20% по сравнению с 2019 годом. Как ранее заявил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, морской туристический сезон в Аджарии прошел успешно, региону удалось сохранить растущую динамику по количеству визитеров. По словам Рижвадзе, по сравнению с рекордным по количеству туристов в Грузии 2019 годом, число визитеров увеличено на 20%. По сравнению с 2022 годом – на 46%. Что касается количества визитов по сравнению с 2019 годом – рост 20,2%, а по сравнению с 2022-м – на 46,3%. Амбициозный план: Аджария планирует принять шесть миллионов туристов к 2025 году>> Увеличено и количество рейсов в международном аэропорту Батуми. Количество международных полетов по сравнению с 2022 годом увеличено на 12%, а по сравнению с 2019 годом – на 6%, сообщил глава региона. При этом Рижвадзе подчеркнул, что в этом году негативную роль сыграла кампания, которую вели определенные группы насчет качества воды в Черном море.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, новости, аджария, торнике рижвадзе