https://sputnik-georgia.ru/20240105/ekspert-gruzinskaya-mechta-vne-konkurentsii---parlament-2024-goda-budet-odnopartiynym-285447532.html

Эксперт: "Грузинская мечта" вне конкуренции – парламент 2024 года будет однопартийным

Эксперт: "Грузинская мечта" вне конкуренции – парламент 2024 года будет однопартийным

До тех пор, пока граждане будут выбирать между "Грузинской мечтой" и "Единым нацдвижением", побеждать всегда будут первые, отметил эксперт 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T15:40+0400

2024-01-05T15:40+0400

2024-01-05T15:51+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

рамаз сакварелидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Парламент Грузии 11-го созыва будет однопартийным, ни у одной оппозиционной партии нет ресурсов, чтобы конкурировать с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил эксперт Рамаз Сакварелидзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. По словам эксперта, это очень плохо для перспектив страны. По словам эксперта, грузинский народ увидел, что власти сохранили свою принципиальность и результат был хорошим – Грузия заслужила уважение западных партнеров и статус кандидата на членство в Евросоюзе. По мнению эксперта, до тех пор, пока грузинский народ будет делать выбор между "Грузинской мечтой" и "Нацдвижением", "Грузинская мечта" всегда будет побеждать на выборах. Эксперт не исключает, что также будут выявлены новые политические группы, и картина на оппозиционном поле изменится, но не настолько, чтобы они смогли победить правящую команду. О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза. Рейтинги партий Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. Опрос был проведен в период с 30 сентября по 20 октября 2023 года. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. "Грузинская мечта" победит на выборах без фальсификации – политолог>>Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно же опросу, проведенному 20 октября - 6 ноября по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело для Грузии" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Выборы 2024 По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Фактор Иванишвили и выборы в Грузии – вице-спикер о роли основателя "Грузинской мечты">>Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, рамаз сакварелидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024