https://sputnik-georgia.ru/20240105/gruzinskaya-mechta-pobedit-na-vyborakh-bez-falsifikatsii--politolog-285445565.html

"Грузинская мечта" победит на выборах без фальсификации – политолог

"Грузинская мечта" победит на выборах без фальсификации – политолог

По всем опросам оппозиция проигрывает выборы в условиях 5-процентного барьера, отметил эксперт 05.01.2024, Sputnik Грузия

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молдова

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сможет одержать победу на предстоящих парламентских выборах без фальсификаций, потому что оппозиция разгромлена, а общественно-политическая жизнь – на дне, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. По мнению политолога, самая большая ошибка оппозиции состоит в том, что у нее есть одна тема, что "Грузинская мечта" является пророссийской. "Она крутится вокруг этого уже четыре года. Другой темы оппозиция не поднимала. А в это время "Российская мечта" получила статус кандидата, и усилия оппозиции оказались напрасными. Оппозиции нужна исправная программа, с которой они смогут предстать перед избирателями, а также нужен новый лидер", – подчеркнул Дзабирадзе. Фактор Иванишвили и выборы в Грузии – вице-спикер о роли основателя "Грузинской мечты">>О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза.Политолог также подвел итоги 2023 года и отметил, что в прошедшем году было много возможностей и можно было добиться большего. "Я считаю, что партнеры неправильно оценили политическую ситуацию в Грузии, поэтому они не дали нам статус кандидата, когда его получили Украина и Молдова. План действий можно было выполнить и раньше. 2023 год не создал гарантий того, что следующий год будет стабильным и мирным. Напротив, поляризация все больше и больше углубляется. Нас ждет очень тяжелый год", – заявил Дзабирадзе в эфире PalitraNews. Рейтинги партий Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. Опрос был проведен в период с 30 сентября по 20 октября 2023 года. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Возвращение Иванишвили в политику – Грузию ждут перемены>>Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно же опросу, проведенному 20 октября - 6 ноября по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело для Грузии" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Выборы 2024 По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, молдова