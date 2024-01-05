https://sputnik-georgia.ru/20240105/v-interesakh-vsego-mira--ekspert-o-tranzitnoy-roli-gruzii-285450896.html

В интересах всего мира – эксперт о транзитной роли Грузии

В интересах всего мира – эксперт о транзитной роли Грузии

Выход к морю, сухопутные маршруты, железная дорога, аэропорты – географическое положение дает Грузии огромный потенциал для развития транзита через свою... 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T20:46+0400

2024-01-05T20:46+0400

2024-01-05T20:46+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Значимость Грузии как страны-транзитера растет, и она становится важной фигурой на мировой арене с перспективой становления транспортно-логистическим хабом, заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили Sputnik Грузия. По словам эксперта, геополитическое местоположение Грузии превращает ее в транспортный коридор между Востоком и Западом. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Новое соглашение по "Среднему коридору" будет подписано в 2024 году – вице-премьер Грузии >>Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Китай впервые придал значение "Среднему коридору" – вице-премьер Грузии >>По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Как заявил в конце декабря вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, в 2024 году Грузия заключит важное соглашение по "Среднему коридору", которое определит роли стран и принесет стране инвестиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, азербайджан, турция, европа, транспорт в грузии