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Внедрение умных технологий и борьба с отравлением угарным газом – планы "Тбилиси Энерджи"
Внедрение умных технологий и борьба с отравлением угарным газом – планы "Тбилиси Энерджи"
Компания работает на рынке уже пять лет, в течение которых осуществила инвестиции в размере 171 миллиона лари, заявил директор 05.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-05T22:38+0400
2024-01-05T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Тбилисская газораспределительная компания "Тбилиси энерджи" планирует улучшить качество обслуживания, внедрить т. н. умные технологии, свести к нулю случаи смертности от отравления угарным газом в 2024 году, заявил коммерческий директор компании Эдишер Хорава. "Тбилиси Энерджи" является крупнейшим в столице лицензиатом распределения природного газа, который обслуживает более полумиллиона абонентов, в том числе до 20 тысяч небытовых потребителей. Что касается современных технологий, по словам Хорава, их внедрение в компании сделает бизнес-процесс полностью надежным и прозрачным. "Очевидно, что самым большим направлением будет освоение современных технологий и внедрение их в компании, чтобы бизнес-процесс был полностью надежным и прозрачным", – сказал "Бизнес Утро" коммерческий директор "Тбилиси Энерджи". По информации коммерческого директора "Тбилиси Энерги", компания работает на рынке уже пять лет, в течение которых осуществила инвестиции в размере 171 миллиона лари. Количество смертей и отравлений угарным газом в Грузии сократилось >>"Конкретно в 2023 году эта сумма около 30 миллионов, что является одним из рекордных показателей. Большая часть инвестиций, сделанных в течение года, пошла на улучшение газоснабжения города. Здесь подразумевается ремонт сети, ремонт амортизированных газопроводов. А также вопросы безопасности, что является одним из наших приоритетов", – сказал он. По его словам, компания заботится о том, чтобы газоснабжение города улучшалось из года в год. Свыше тысячи кустарных газовых устройств демонтировали в Тбилиси >>В прошлом году "Тбилиси энерджи" реализовало несколько крупных проектов, направленных на улучшение сервиса и внедрение современных технологий, в том числе ребрендинг сервисных центров. Кроме того, для потребителей упростилась коммуникация с компанией благодаря созданию пользовательского кабинета и приложения, которое позволяет пользователю без проблем общаться с компанией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, тбилиси энерджи, газ
грузия, экономика, новости, тбилиси, тбилиси энерджи, газ
Внедрение умных технологий и борьба с отравлением угарным газом – планы "Тбилиси Энерджи"
22:38 05.01.2024 (обновлено: 22:51 05.01.2024)
Компания работает на рынке уже пять лет, в течение которых осуществила инвестиции в размере 171 миллиона лари, заявил директор
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Тбилисская газораспределительная компания "Тбилиси энерджи" планирует улучшить качество обслуживания, внедрить т. н. умные технологии, свести к нулю случаи смертности от отравления угарным газом в 2024 году, заявил коммерческий директор компании Эдишер Хорава.
"Тбилиси Энерджи" является крупнейшим в столице лицензиатом распределения природного газа, который обслуживает более полумиллиона абонентов, в том числе до 20 тысяч небытовых потребителей.
"Нашим приоритетом является повышение качества обслуживания, и мы запланировали различные мероприятия и проекты, которые будут способствовать повышению комфорта клиентов в отношениях с нами. Кроме того, мы запланировали меры по улучшению компонента безопасности для достижения главной цели – нулевого уровня смертности от отравления CO", – заявил Хорава в эфире медиаплатформы BMG.
Что касается современных технологий, по словам Хорава, их внедрение в компании сделает бизнес-процесс полностью надежным и прозрачным.
"Очевидно, что самым большим направлением будет освоение современных технологий и внедрение их в компании, чтобы бизнес-процесс был полностью надежным и прозрачным", – сказал "Бизнес Утро" коммерческий директор "Тбилиси Энерджи".
По информации коммерческого директора "Тбилиси Энерги", компания работает на рынке уже пять лет, в течение которых осуществила инвестиции в размере 171 миллиона лари.
"Конкретно в 2023 году эта сумма около 30 миллионов, что является одним из рекордных показателей. Большая часть инвестиций, сделанных в течение года, пошла на улучшение газоснабжения города. Здесь подразумевается ремонт сети, ремонт амортизированных газопроводов. А также вопросы безопасности, что является одним из наших приоритетов", – сказал он.
По его словам, компания заботится о том, чтобы газоснабжение города улучшалось из года в год.
В прошлом году "Тбилиси энерджи" реализовало несколько крупных проектов, направленных на улучшение сервиса и внедрение современных технологий, в том числе ребрендинг сервисных центров.
Кроме того, для потребителей упростилась коммуникация с компанией благодаря созданию пользовательского кабинета и приложения, которое позволяет пользователю без проблем общаться с компанией.