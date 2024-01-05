https://sputnik-georgia.ru/20240105/vnedrenie-umnykh-tekhnologiy-i-borba-s-otravleniem-ugarnym-gazom--plany-tbilisi-enerdzhi-285452533.html

Внедрение умных технологий и борьба с отравлением угарным газом – планы "Тбилиси Энерджи"

Внедрение умных технологий и борьба с отравлением угарным газом – планы "Тбилиси Энерджи"

Компания работает на рынке уже пять лет, в течение которых осуществила инвестиции в размере 171 миллиона лари, заявил директор 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T22:38+0400

2024-01-05T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Тбилисская газораспределительная компания "Тбилиси энерджи" планирует улучшить качество обслуживания, внедрить т. н. умные технологии, свести к нулю случаи смертности от отравления угарным газом в 2024 году, заявил коммерческий директор компании Эдишер Хорава. "Тбилиси Энерджи" является крупнейшим в столице лицензиатом распределения природного газа, который обслуживает более полумиллиона абонентов, в том числе до 20 тысяч небытовых потребителей. Что касается современных технологий, по словам Хорава, их внедрение в компании сделает бизнес-процесс полностью надежным и прозрачным. "Очевидно, что самым большим направлением будет освоение современных технологий и внедрение их в компании, чтобы бизнес-процесс был полностью надежным и прозрачным", – сказал "Бизнес Утро" коммерческий директор "Тбилиси Энерджи". По информации коммерческого директора "Тбилиси Энерги", компания работает на рынке уже пять лет, в течение которых осуществила инвестиции в размере 171 миллиона лари. Количество смертей и отравлений угарным газом в Грузии сократилось >>"Конкретно в 2023 году эта сумма около 30 миллионов, что является одним из рекордных показателей. Большая часть инвестиций, сделанных в течение года, пошла на улучшение газоснабжения города. Здесь подразумевается ремонт сети, ремонт амортизированных газопроводов. А также вопросы безопасности, что является одним из наших приоритетов", – сказал он. По его словам, компания заботится о том, чтобы газоснабжение города улучшалось из года в год. Свыше тысячи кустарных газовых устройств демонтировали в Тбилиси >>В прошлом году "Тбилиси энерджи" реализовало несколько крупных проектов, направленных на улучшение сервиса и внедрение современных технологий, в том числе ребрендинг сервисных центров. Кроме того, для потребителей упростилась коммуникация с компанией благодаря созданию пользовательского кабинета и приложения, которое позволяет пользователю без проблем общаться с компанией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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