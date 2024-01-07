https://sputnik-georgia.ru/20240107/oppozitsiya-budet-agressivnoy-k-parlamentskim-vyboram-2024-goda--spiker-parlamenta-gruzii-285472869.html

Оппозиция будет агрессивной к парламентским выборам 2024 года – спикер парламента Грузии

Оппозиция будет агрессивной к парламентским выборам 2024 года – спикер парламента Грузии

Власти должны ответить на радикализм оппозиции продуманной политикой, основанной на интересах Грузии, заявил спикер 07.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-07T13:14+0400

2024-01-07T13:14+0400

2024-01-07T13:14+0400

политика

грузия

новости

единое национальное движение

шалва папуашвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Грузинская оппозиция слаба и загнана в угол, что повышает риск выбора ими радикального пути на парламентских выборах 2024 года – агрессия, радикализм, экстремизм, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. По словам спикера, власти должны ответить на радикализм оппозиции продуманной политикой, основанной на интересах Грузии. "Мы должны противопоставить этому спокойствие, продуманную политику, основанную на интересах нашего народа и страны", – заявил Папуашвили. По словам председателя парламента, все видят, что в конечном итоге оппозиция уничтожена, их политическая повестка дня показывает, что они не могут предложить ничего нового. Вся оппозиция находится под "Нацдвижением" – глава парламента Грузии >>"Если где-то и есть кризис, то в первую очередь в грузинской оппозиции. Кризис идей, кризис человеческих ресурсов и самый главный кризис оппозиции в том, что она не стоит на страже интересов Грузии, а служит интересам политических группировок других стран. В конце концов, они будут побеждены объединенными силами", – сказал председатель парламента. О беспрецедентно высоком рейтинге правящей партии "Грузинская мечта" после 2012 года ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза. Рейтинги партий Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. Опрос был проведен в период с 30 сентября по 20 октября 2023 года. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Иванишвили вернулся в политику, спекулировать больше нечем – Кобахидзе о критике оппозиции >>Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно же опросу, проведенному 20 октября - 6 ноября по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело для Грузии" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Выборы 2024 По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, единое национальное движение, шалва папуашвили, парламентские выборы в грузии 2024