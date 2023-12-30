https://sputnik-georgia.ru/20231230/ivanishvili-vernulsya-v-politiku-spekulirovat-bolshe-nechem---kobakhidze-o-kritike-oppozitsii-285345583.html

Иванишвили вернулся в политику, спекулировать больше нечем – Кобахидзе о критике оппозиции

Иванишвили вернулся в политику, спекулировать больше нечем – Кобахидзе о критике оппозиции

Ведущие оппозиционные партии годы настаивали на том, что Иванишвили в действительности никогда не дистанцировался от политики, он лишь управлял страной из-за... 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T19:59+0400

2023-12-30T19:59+0400

2023-12-30T20:42+0400

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ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. С возвращением основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили в политику не осталось пространства для спекуляций якобы в стране неформальное правление, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.Иванишвили начиная с 2013 года несколько раз уходил из политики, но крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Европейская Грузия" и другие прозападные оппозиционные партии настаивали на том, что он продолжал управлять страной, только из-за кулис. Эти партии называют Иванишвили олигархом, при том пророссийским. По его словам, то, что Иванишвили давал советы лидерам "Грузинской мечты", никоим образом не говорит о том, что в стране было неформальное правление. "Что касается советов, то это здоровый процесс, и такое происходит во многих странах. Советы не означают неформальное правление", – сказал Кобахидзе. О том, что контакты с лидерами "Грузинской мечты" были, заявил сам Иванишвили на съезде партии в субботу. "У меня была коммуникация с двумя-тремя лидерами, что способствовало сохранению здоровой обстановки в команде. Хочу подчеркнуть, что советы бывших лидеров партии команде – обычное явление, и такое происходило и происходит во многих демократических странах", – заявил Иванишвили с трибуны.Иванишвили сыграет большую роль в победе "Грузинской мечты" на выборах – Гарибашвили>>В субботу, 30 декабря, съезд "Грузинской мечты" избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Сдерживание "Мечты" от соблазнов – Иванишвили назвал причину возвращения в политику>>О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на днях заявил сам Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза. Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение