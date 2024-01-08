https://sputnik-georgia.ru/20240108/desyatki-tysyach-zhiteley-tbilisi-ostalis-bez-gaza-iz-za-avarii-na-truboprovode-285511070.html

Десятки тысяч жителей Тбилиси остались без газа из-за аварии на трубопроводе

Десятки тысяч жителей Тбилиси остались без газа из-за аварии на трубопроводе

Кроме жителей жилых корпусов, газ не подается нескольким коммерческим объектам 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T21:55+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Повреждение газопровода привело к аварийному отключению подачи природного газа 19 тысячам абонентов тбилисского района Самгори, сообщает пресс-служба газораспределительной компании "Тбилиси Энерджи". По информации "Тбилиси Энерджи", в ходе ремонтных работ на улице Джавахети в районе Самгори был поврежден газопровод, принадлежащий компании, из-за чего местные жители с 17:00 не получают газ. Восстановление газоснабжения начнется в 10:00 9 января.и завершится к 22:00. Какой объем природного газа импортирует Грузия в 2024 году? >>Кроме жителей жилых корпусов, газ не подается нескольким коммерческим объектам, в частности близ рынка Варкетили, медицинским учреждениям, Департаменту патрульной полиции МВД, Экономическому департаменту МВД и "Корпорации нефти и газа Грузии". Tbilisi Energy приносит своим абонентам извинения за созданные неудобства и просит не оставлять газовые приборы без внимания. В Тбилиси в зимний период отключение газа особенно болезненно воспринимается жителями, так как от подачи газа зависит отопление в квартирах и подача горячей воды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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