https://sputnik-georgia.ru/20240108/kakoy-obem-prirodnogo-gaza-importiruet-gruziya-v-2024-godu-285484200.html

Какой объем природного газа импортирует Грузия в 2024 году?

Какой объем природного газа импортирует Грузия в 2024 году?

Согласно балансу по природному газу, в 2024 году страна планирует импортировать 3,217 миллиарда кубометров топлива 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T09:01+0400

2024-01-08T09:01+0400

2024-01-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Баланс природного газа Грузии на 2024 год составляет 3,231 млрд куб. м, 99,6% из которых приходится на его импорт, говорится балансе по природному газу на 2024 год, опубликованном на сайте Законодательного вестника Грузии. Грузия почти полностью удовлетворяет свои потребности в природном газе за счет импорта. Азербайджан является основным поставщиком "голубого топлива" в Грузию, однако в 2023 году заметно выросли поставки из России. Спрос на природный газ в стране составит 3,191 миллиард кубометра. В частности, потребление населением составит 1,458 миллиарда кубометров, теплоэлектростанцией – 762,6 миллиона кубометров, а 970 миллионов кубометров использует коммерческий сектор. Как ранее заявил вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, на сегодняшний день Грузия получает энергоресурсы из Азербайджана и России по самой низкой цене, по сравнению с другими странами региона. Кроме того, по его словам, исходя из стратегического местоположения Грузии, у страны есть возможность не быть зависимой лишь от одного поставщика. Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год >>По информации министерства энергетики Азербайджана, в Грузию экспортировано 1,7 миллиарда кубометров газа в январе-сентябре 2023 года – на 10,5% меньше по сравнению с аналогичными данными 2022 года. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за 11 месяцев текущего года из России импортирован газ на сумму 108,8 миллиона долларов, на 49,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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