https://sputnik-georgia.ru/20240108/kogda-v-gruzii-uvelichitsya-kolichestvo-zabolevaniy-orz--285504930.html
Когда в Грузии увеличится количество ОРЗ?
Когда в Грузии увеличится количество ОРЗ?
Специалист призвала вакцинировать детей от гриппа, потому что пик заболеваемости пока не наступил 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T15:32+0400
2024-01-08T15:32+0400
2024-01-08T16:19+0400
грузия
общество
новости
всемирная организация здравоохранения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268667655_0:194:3130:1955_1920x0_80_0_0_f45c3729b5627f4f22b93f3a7c08be44.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Количество респираторных заболеваний в Грузии увеличится после возобновления учебно-воспитательного процесса, заявила Майя Чхаидзе, медицинский директор тбилисской Детской клиники им. Цицишвили. Учебно-воспитательный процесс в школах и детских садах Грузии после каникул, которые начались 29 декабря, возобновится с 15 января. На данный момент большая часть пациентов обращается в клинику с респираторными инфекциями, заявила Чахидзе, отметив, что есть и инфицированные коронавирусом COVID-19. В клинике два ребенка в возрасте до двух месяцев проходят лечение от коронавируса, сообщила она.Больше всего распространен вирус типа А (H1N1, так называемый "свиной грипп" – ред.), ежедневно в клинику обращаются около 40 пациентов. Встречаются и случаи аденовирусных инфекций и пневмоний, как осложнений после вируса гриппа. На данном этапе из-за пневмонии и респираторных инфекции в клинике лечатся около 45 пациентов, сообщила она.Чхаидзе призвала всех к вакцинации против вируса гриппа. В Грузии в основном встречаются вирусы H1N1 и H1N3, которым характерны такие симптомы, как высокая температура, боль головы, суставов и мышц, слабость, сообщил он, отметив, что вирус, в основном, циркулирует среди детей. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнении.Как бороться с COVID и гриппом – ответ офиса ВОЗ>>Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация и ношение медицинских масок – по-прежнему основной способ борьбы с коронавирусом COVID-19 и гриппом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268667655_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_7140f94886e2e96e0873f1f7df04dac2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, всемирная организация здравоохранения
грузия, общество, новости, всемирная организация здравоохранения
Когда в Грузии увеличится количество ОРЗ?
15:32 08.01.2024 (обновлено: 16:19 08.01.2024)
Специалист призвала вакцинировать детей от гриппа, потому что пик заболеваемости пока не наступил
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Количество респираторных заболеваний в Грузии увеличится после возобновления учебно-воспитательного процесса, заявила Майя Чхаидзе, медицинский директор тбилисской Детской клиники им. Цицишвили.
Учебно-воспитательный процесс в школах и детских садах Грузии после каникул, которые начались 29 декабря, возобновится с 15 января.
"Когда возобновится ученый процесс, будет больше случаев и обращаемости. Пик, увеличение случаев ожидается где-то к концу января", – заявила Чхаидзе.
На данный момент большая часть пациентов обращается в клинику с респираторными инфекциями, заявила Чахидзе, отметив, что есть и инфицированные коронавирусом COVID-19. В клинике два ребенка в возрасте до двух месяцев проходят лечение от коронавируса, сообщила она.
Больше всего распространен вирус типа А (H1N1, так называемый "свиной грипп" – ред.), ежедневно в клинику обращаются около 40 пациентов.
"Помимо вируса гриппа, в среднем, распространен респираторно-синцитиальный вирус, который особенно тяжело протекает среди детей в возрасте от 0 до 2 лет, под диагнозом бронхиолит", – заявила Чхаидзе.
Встречаются и случаи аденовирусных инфекций и пневмоний, как осложнений после вируса гриппа. На данном этапе из-за пневмонии и респираторных инфекции в клинике лечатся около 45 пациентов, сообщила она.
Чхаидзе призвала всех к вакцинации против вируса гриппа.
"Госпитальный сектор действительно очень загружен, по крайней мере в детском отделении. Мы просим родителей, которые еще не сделали вакцинацию против гриппа, сделать ее, пока не поздно, поскольку пик еще не наступил", – отметила Чхаидзе.
В Грузии в основном встречаются вирусы H1N1 и H1N3, которым характерны такие симптомы, как высокая температура, боль головы, суставов и мышц, слабость, сообщил он, отметив, что вирус, в основном, циркулирует среди детей. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнении.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация и ношение медицинских масок – по-прежнему основной способ борьбы с коронавирусом COVID-19 и гриппом.