https://sputnik-georgia.ru/20240108/kogda-v-gruzii-uvelichitsya-kolichestvo-zabolevaniy-orz--285504930.html

Когда в Грузии увеличится количество ОРЗ?

Когда в Грузии увеличится количество ОРЗ?

Специалист призвала вакцинировать детей от гриппа, потому что пик заболеваемости пока не наступил 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T15:32+0400

2024-01-08T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Количество респираторных заболеваний в Грузии увеличится после возобновления учебно-воспитательного процесса, заявила Майя Чхаидзе, медицинский директор тбилисской Детской клиники им. Цицишвили. Учебно-воспитательный процесс в школах и детских садах Грузии после каникул, которые начались 29 декабря, возобновится с 15 января. На данный момент большая часть пациентов обращается в клинику с респираторными инфекциями, заявила Чахидзе, отметив, что есть и инфицированные коронавирусом COVID-19. В клинике два ребенка в возрасте до двух месяцев проходят лечение от коронавируса, сообщила она.Больше всего распространен вирус типа А (H1N1, так называемый "свиной грипп" – ред.), ежедневно в клинику обращаются около 40 пациентов. Встречаются и случаи аденовирусных инфекций и пневмоний, как осложнений после вируса гриппа. На данном этапе из-за пневмонии и респираторных инфекции в клинике лечатся около 45 пациентов, сообщила она.Чхаидзе призвала всех к вакцинации против вируса гриппа. В Грузии в основном встречаются вирусы H1N1 и H1N3, которым характерны такие симптомы, как высокая температура, боль головы, суставов и мышц, слабость, сообщил он, отметив, что вирус, в основном, циркулирует среди детей. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнении.Как бороться с COVID и гриппом – ответ офиса ВОЗ>>Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация и ношение медицинских масок – по-прежнему основной способ борьбы с коронавирусом COVID-19 и гриппом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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