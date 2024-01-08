https://sputnik-georgia.ru/20240108/nemnogo-pozdnovato--oppozitsioner-ob-initsiative-partii-eks-premera-gruzii-285503925.html

Немного поздновато – оппозиционер об инициативе партии экс-премьера Грузии

Немного поздновато – оппозиционер об инициативе партии экс-премьера Грузии

Главная проблема Грузии в том, что в стране режим единоличного правления, считает Яго Хвичия 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T15:03+0400

2024-01-08T15:03+0400

2024-01-08T15:19+0400

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саломе зурабишвили

георгий гахария

грузинская мечта - демократическая грузия

бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Изменение правила избрания президента в Грузии не будет иметь особого эффекта, и инициатива партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" о начале дискуссии по этому поводу является запоздалой, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Партия Гахария призвала парламентское большинство и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия " Бидзину Иванишвили во время весенней сессии начать работу над конституционными поправками о возвращении прямых выборов президента гражданами страны, а не избирательной коллегией. Как заявил депутат Бека Лилуашвили, это обеспечивает необходимую легитимность и независимость президента.Есть много вещей, которые необходимо сделать, прежде чем в Грузии изменят способ избрания президента, считает оппозиционер. Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре 2024 года на парламентских выборах.Поправки в Конституцию, согласно которым презиздента Грузии должна выбирать избирательная комиссия, были приняты в 2017 году, 117 голосами "за" и двумя "против".Две оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" не участвовали в голосовании. Последние прямые выборы президента Грузии состоялись в 2018 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, яго хвичия, саломе зурабишвили , георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили