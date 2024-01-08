https://sputnik-georgia.ru/20240108/nemnogo-pozdnovato--oppozitsioner-ob-initsiative-partii-eks-premera-gruzii-285503925.html
Немного поздновато – оппозиционер об инициативе партии экс-премьера Грузии
Немного поздновато – оппозиционер об инициативе партии экс-премьера Грузии
Главная проблема Грузии в том, что в стране режим единоличного правления, считает Яго Хвичия 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T15:03+0400
2024-01-08T15:03+0400
2024-01-08T15:19+0400
политика
грузия
новости
яго хвичия
саломе зурабишвили
георгий гахария
грузинская мечта - демократическая грузия
бидзина иванишвили
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Изменение правила избрания президента в Грузии не будет иметь особого эффекта, и инициатива партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" о начале дискуссии по этому поводу является запоздалой, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Партия Гахария призвала парламентское большинство и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия " Бидзину Иванишвили во время весенней сессии начать работу над конституционными поправками о возвращении прямых выборов президента гражданами страны, а не избирательной коллегией. Как заявил депутат Бека Лилуашвили, это обеспечивает необходимую легитимность и независимость президента.Есть много вещей, которые необходимо сделать, прежде чем в Грузии изменят способ избрания президента, считает оппозиционер. Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре 2024 года на парламентских выборах.Поправки в Конституцию, согласно которым презиздента Грузии должна выбирать избирательная комиссия, были приняты в 2017 году, 117 голосами "за" и двумя "против".Две оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" не участвовали в голосовании. Последние прямые выборы президента Грузии состоялись в 2018 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, яго хвичия, саломе зурабишвили , георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили
политика, грузия, новости, яго хвичия, саломе зурабишвили , георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили
Немного поздновато – оппозиционер об инициативе партии экс-премьера Грузии
15:03 08.01.2024 (обновлено: 15:19 08.01.2024)
Главная проблема Грузии в том, что в стране режим единоличного правления, считает Яго Хвичия
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Изменение правила избрания президента в Грузии не будет иметь особого эффекта, и инициатива партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" о начале дискуссии по этому поводу является запоздалой, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
Партия Гахария призвала
парламентское большинство и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия " Бидзину Иванишвили во время весенней сессии начать работу над конституционными поправками о возвращении прямых выборов президента гражданами страны, а не избирательной коллегией. Как заявил депутат Бека Лилуашвили, это обеспечивает необходимую легитимность и независимость президента.
"Я думаю, что немного поздновато начинать обсуждать, должны ли мы быть парламентской республикой или президентской. Но главное – это власть, которая сделает так, чтобы мы решили, по каким правилам должен быть избран президент. Пока у нас нет этой власти, я сомневаюсь, что это будет иметь какой-то особый эффект", – заявил Хвичия.
Есть много вещей, которые необходимо сделать, прежде чем в Грузии изменят способ избрания президента, считает оппозиционер.
"Если говорить, что правило прямых выборов президента нас бы осчастливило, то Саломе Зурабишвили избрана путем прямых выборов, и она нас и не осчастливила, и не погубила, ничего не изменилось. Наша главная проблема в том, что у нас режим единоличного правления, и кто будет третьим, четвертым и пятым человеком, к сожалению, не имеет большого значения. Поэтому изменение правил не будет иметь решающего значения", – отметил Хвичия.
Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре 2024 года на парламентских выборах.
Поправки в Конституцию, согласно которым презиздента Грузии должна выбирать избирательная комиссия, были приняты в 2017 году, 117 голосами "за" и двумя "против".
Две оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" не участвовали в голосовании. Последние прямые выборы президента Грузии состоялись в 2018 году.