https://sputnik-georgia.ru/20240108/skandal-s-tsenami-na-lekarstva-v-gruzii--novyy-kommentariy-ministra-285507489.html
Скандал с ценами на лекарства в Грузии – новый комментарий министра
Скандал с ценами на лекарства в Грузии – новый комментарий министра
Действия крупнейших фармацевтических компаний Грузии были направлены против страны, отметил министр 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T18:29+0400
2024-01-08T18:29+0400
2024-01-08T18:30+0400
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зураб азарашвили
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Фармацевтические компании могут обжаловать в суде решение Национального агентства конкуренции Грузии, однако это факт, что они согласованно действовали для искусственного роста цен на лекарства, входящие в госпрограмму Минздрава, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили на брифинге. Агентство конкуренции установило, что в 2021-2023 годах (включая август) компании Aversi, PSP, GEPHA (в которую входят GPC и Pharmadepot), Mermisi сговорились и установили одинаковые цены на онкологические медикаменты, финансируемые в рамках госпрограммы. Они оштрафованы на более чем 52,7 миллиона лари за нарушение одной из статей закона "О конкуренции".По словам Азарашвили, компании не смогли предоставить Агентству конкуренции никаких аргументов для того, чтобы ведомство смогло вынести решение в их пользу. Самые тяжелые пациенты оставались без лекарств – министр о скандале с ценами в Грузии>>В некоторых случаях медикаменты подорожали втрое-вчетверо, и пациенты, которые нуждались в этих лекарствах, оставались без них, поскольку лимит Минздрава был исчерпан раньше времени, отметил министр. По результатам одного из последних расследований Национального агентства конкуренции, сеть аптек GPC и Pharmadepo были оштрафованы на 20,3 млн лари, PSP – на 17 млн лари, "Аверси" – на 14,4 млн лари.Между тем компании Aversi, PSP и Mermisi планируют обжаловать решение Агентства конкуренции в суде. Сообщение об этом распространила Ассоциация фармацевтических компаний Грузии. В заявлении отмечено, что эти компании не согласны с решением агентства конкуренции.Крупнейшие фармкомпании Грузии оштрафовали почти на 53 млн лари>>В середине декабря Минздрав Грузии в очередной раз обвинил ряд грузинских фармкомпаний в искусственном завышении цен на медикаменты и ограничении крупными компаниями возможности для здоровой конкуренции на рынке, после чего обратился к Агентству конкуренции с просьбой изучить данный вопрос.В заявлении Минздрава говорилось, что медикаменты, на которые пока не распространены референтные цены, в аптеках Грузии продаются в 32 раза дороже, а в некоторых случаях – от 1 до 3 тысяч процентов дороже по сравнению с импортными ценами.В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.Агентство конкуренции также выявило факты создания искусственного дефицита на жизненно важные препараты, например препарат для лечения эпилепсии.По оценке Агентства конкуренции, данное действие считается тяжелой формой нарушения законодательства.Курс лари по отношению к доллару США на 8 января – 2,6865 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, тбилиси, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, тбилиси, агентство конкуренции грузии
Скандал с ценами на лекарства в Грузии – новый комментарий министра
18:29 08.01.2024 (обновлено: 18:30 08.01.2024)
Действия крупнейших фармацевтических компаний Грузии были направлены против страны, отметил министр
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Фармацевтические компании могут обжаловать в суде решение Национального агентства конкуренции Грузии, однако это факт, что они согласованно действовали для искусственного роста цен на лекарства, входящие в госпрограмму Минздрава, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили на брифинге.
Агентство конкуренции установило, что в 2021-2023 годах (включая август) компании Aversi, PSP, GEPHA (в которую входят GPC и Pharmadepot), Mermisi сговорились и установили одинаковые цены на онкологические медикаменты, финансируемые в рамках госпрограммы. Они оштрафованы на более чем 52,7 миллиона лари за нарушение одной из статей закона "О конкуренции".
"Конечно, они могут обжаловать в суде и доказывать свою правоту, однако факт достаточно явный, где мы конкретно видим между теми компаниями согласованные действия, которые, к сожалению, были направлены против нашей страны, чтобы на основании искусственного повышения цен из бюджета было выплачено гораздо больше денег", – заявил Азарашвили.
По словам Азарашвили, компании не смогли предоставить Агентству конкуренции никаких аргументов для того, чтобы ведомство смогло вынести решение в их пользу.
В некоторых случаях медикаменты подорожали втрое-вчетверо, и пациенты, которые нуждались в этих лекарствах, оставались без них, поскольку лимит Минздрава был исчерпан раньше времени, отметил министр.
"После строгого реагирования, я надеюсь, такой факт больше не повторится, однако мы максимально внимательны. Мы для этого даже создали специальные базы. Мы каждый день мониторим оборот как онкологических, так и любых медикаментов на фармацевтическом рынке, также их количество, чтобы не было искусственного дефицита", – подчеркнул Азарашвили.
По результатам одного из последних расследований Национального агентства конкуренции, сеть аптек GPC и Pharmadepo были оштрафованы на 20,3 млн лари, PSP – на 17 млн лари, "Аверси" – на 14,4 млн лари.
Между тем компании Aversi, PSP и Mermisi планируют обжаловать решение Агентства конкуренции в суде. Сообщение об этом распространила Ассоциация фармацевтических компаний Грузии. В заявлении отмечено, что эти компании не согласны с решением агентства конкуренции.
В середине декабря Минздрав Грузии в очередной раз обвинил ряд грузинских фармкомпаний в искусственном завышении цен на медикаменты и ограничении крупными компаниями возможности для здоровой конкуренции на рынке, после чего обратился к Агентству конкуренции с просьбой изучить данный вопрос.
В заявлении Минздрава говорилось, что медикаменты, на которые пока не распространены референтные цены, в аптеках Грузии продаются в 32 раза дороже, а в некоторых случаях – от 1 до 3 тысяч процентов дороже по сравнению с импортными ценами.
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.
Агентство конкуренции также выявило факты создания искусственного дефицита на жизненно важные препараты, например препарат для лечения эпилепсии.
По оценке Агентства конкуренции, данное действие считается тяжелой формой нарушения законодательства.
Курс лари по отношению к доллару США на 8 января – 2,6865 GEL/$1.