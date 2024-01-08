https://sputnik-georgia.ru/20240108/stalin-v-sameba---v-gruzii-razrazilsya-skandal-iz-za-ikony-s-izobrazheniem-vozhdya-narodov-285501728.html

Сталин в Самеба – в Грузии разразился скандал из-за иконы с изображением "вождя народов"

Сталин в Самеба – в Грузии разразился скандал из-за иконы с изображением "вождя народов"

Это не первый случай, когда православный праздник хотят перекрыть скандалом, заявил глава пресс-службы Патриархии Грузии 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T13:20+0400

2024-01-08T13:20+0400

2024-01-08T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Икона святой Матроны Московской с клеймами, в одной из которых изображен советский вождь Иосиф Сталин, представленная в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси, стала предметом конфликта в грузинском обществе и вызвала настоящий скандал.Клеймами называют размещенные по периметру и на одной доске с главной иконой небольшие сюжеты, которые комментируют основную композицию иконописного образа.Волнение общественности началось после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун праздника Рождества Христова опубликовал видео из Самеба, где можно увидеть Иосифа Сталина (Джугашвили) в одном из сюжетов клейма иконы. В своем посту оппозиционер назвал Сталина инициатором уничтожения независимости Грузии, убийцей тысяч священнослужителей и создателем советской тоталитарной системы.Информация вызвала широкий резонанс не только в соцсетях, но и в оппозиционных СМИ. Однако официального заявления по этому вопросу со стороны Патриархии пока сделано не было.Разъяснения по этому поводу сделал лишь глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе. Как отметил Джагмаидзе, вопрос был поднят на Рождество не случайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом.Иконы Сталина как таковой не существует, заявил в свою очередь архимандрит Иоанн Мчедлишвили в эфире телеканала "ТВ Пирвели"."Икона – это то, на что люди молятся. Не так ли? А иконы Сталина как таковой не существует. Это ложь. Эта икона святой Матроны, которую принесли несколько месяцев назад. И на ней где-то в углу нарисован какой-то исторический факт, что якобы он (Сталин – ред.) пришел туда. Вот и все. Причем тут икона Сталина!? Эта очень неправильная и целенаправленная пропаганда", – заявил архимандрит.Как икона появилась в СамебаОказалось, что икону святой Матроны собору Святой Троицы пожертвовали лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. По информации Инашвили, икону написал грузинский иконописец и несколько лет назад ее пожертвовали собору Святой Троицы. А поднявшийся вокруг иконы ажиотаж, Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты.Личность Иосифа Сталина по сегодняшний день как в Грузии, так и во всем мире оценивается неоднозначно. Кто-то считает, что он был выдающимся политическим деятелем, а кто-то его называет жестоким тираном.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, иосиф сталин, ирма инашвили, андрия джагмаидзе, альянс патриотов грузии, патриархия грузии, пресс-релизы