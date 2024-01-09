https://sputnik-georgia.ru/20240109/gruzinskie-fermery-ne-khotyat-prodavat-pshenitsu-po-nizkoy-tsene-285539907.html
Грузинские фермеры не хотят продавать пшеницу по низкой цене
Грузинские фермеры не хотят продавать пшеницу по низкой цене
Большая часть запасов подходит для фуража, и лишь 20% – зерно для хлеба, но и его продать не удалось, заявил глава Ассоциации 09.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-09T19:35+0400
2024-01-09T19:35+0400
2024-01-09T19:35+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Грузинские фермеры держат запасы более 70 тысяч тонн пшеницы, которую неохотно продают мелькомбинатам из-за низкой стоимости зерна, заявил председатель Ассоциации производителей зерна Грузии Николоз Бениаидзе. По словам производителей зерна, из-за возросших производственных затрат цена на пшеницу не может даже покрыть ее себестоимость. После введения таможенной пошлины на ввозимую в Грузию муку ожидалось, что мельницы будут приобретать пшеницу за 70 тетри за 1 килограмм, хотя на данном этапе стоимость в пределах 50-55 тетри. Фермеры говорят, что при таких условиях местное производство уменьшится, а качество снизится. По его словам, большая часть этих запасов подходит для фуража, и лишь 20% – зерно для хлеба, но и его продать не удалось. "Причина этого в том, что достигнутая между министерством (Минсельхоз Грузии – ред), производителями пшеницы и мелькомбинатами договоренность о покупке 1 кг пшеницы по цене 70 тетри не могла быть выполнена, поскольку низкая цена зерна на международном рынке влияет на формирование цены пшеницы на внутреннем рынке и снижает ее", – пояснил он. По словам Бениаидзе, задержка реализации запасов является для фермеров проблемой, поскольку они не могут выручить средства и провести работы, необходимые для обеспечения качества нового урожая. Продовольственной безопасности Грузии ничто не угрожает – эксперт о запасах пшеницы >>Глава Ассоциации полагает, что это окажет существенное влияние на качество нового урожая. Представитель сферы также поясняет, что после проблемного 2023 года большое количество фермеров не сеяли пшеницу. В качестве одного из способов улучшения ситуации Бениаидзе называет гибкость налога на импорт, введенного правительством в прошлом году на пшеницу, ячмень и отруби, что должно помочь грузинскому зерну конкурировать с российским. В целях повышения конкурентноспособности грузинской пшеницы и для содействия ее реализации на местном рынке по решению правительства с 12 июня до 1 ноября 2023 года импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 20 тетри за килограмм. В начале октября прошлого года временную пошлину продлили до 1 марта 2024 года и увеличили размер налога на 25%, то есть налог установлен в размере 250 лари за 1 килограмм муки. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Грузия увеличивает пошлину на импорт муки >>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе, и зерна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, зерно
экономика, новости, грузия, зерно
Грузинские фермеры не хотят продавать пшеницу по низкой цене
Большая часть запасов подходит для фуража, и лишь 20% – зерно для хлеба, но и его продать не удалось, заявил глава Ассоциации
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Грузинские фермеры держат запасы более 70 тысяч тонн пшеницы, которую неохотно продают мелькомбинатам из-за низкой стоимости зерна, заявил председатель Ассоциации производителей зерна Грузии Николоз Бениаидзе.
По словам производителей зерна, из-за возросших производственных затрат цена на пшеницу не может даже покрыть ее себестоимость. После введения таможенной пошлины на ввозимую в Грузию муку ожидалось, что мельницы будут приобретать пшеницу за 70 тетри за 1 килограмм, хотя на данном этапе стоимость в пределах 50-55 тетри. Фермеры говорят, что при таких условиях местное производство уменьшится, а качество снизится.
"По моей оценке, у фермеров остались запасы более 70 тысяч тонн пшеницы, которые продаются мало-помалу, и нам удается поддерживать качество пшеницы за счет дополнительных средств", – заявил Бениаидзе в эфире медиаплатформы BMG.
По его словам, большая часть этих запасов подходит для фуража, и лишь 20% – зерно для хлеба, но и его продать не удалось.
"Причина этого в том, что достигнутая между министерством (Минсельхоз Грузии – ред), производителями пшеницы и мелькомбинатами договоренность о покупке 1 кг пшеницы по цене 70 тетри не могла быть выполнена, поскольку низкая цена зерна на международном рынке влияет на формирование цены пшеницы на внутреннем рынке и снижает ее", – пояснил он.
По словам Бениаидзе, задержка реализации запасов является для фермеров проблемой, поскольку они не могут выручить средства и провести работы, необходимые для обеспечения качества нового урожая.
Глава Ассоциации полагает, что это окажет существенное влияние на качество нового урожая. Представитель сферы также поясняет, что после проблемного 2023 года большое количество фермеров не сеяли пшеницу.
В качестве одного из способов улучшения ситуации Бениаидзе называет гибкость налога на импорт, введенного правительством в прошлом году на пшеницу, ячмень и отруби, что должно помочь грузинскому зерну конкурировать с российским.
В целях повышения конкурентноспособности грузинской пшеницы и для содействия ее реализации на местном рынке по решению правительства с 12 июня до 1 ноября 2023 года импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 20 тетри за килограмм. В начале октября прошлого года временную пошлину продлили до 1 марта 2024 года и увеличили размер налога на 25%, то есть налог установлен в размере 250 лари за 1 килограмм муки.
В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась.
Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе, и зерна.