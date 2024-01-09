https://sputnik-georgia.ru/20240109/gruzinskie-fermery-ne-khotyat-prodavat-pshenitsu-po-nizkoy-tsene-285539907.html

Грузинские фермеры не хотят продавать пшеницу по низкой цене

Грузинские фермеры не хотят продавать пшеницу по низкой цене

Большая часть запасов подходит для фуража, и лишь 20% – зерно для хлеба, но и его продать не удалось, заявил глава Ассоциации 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T19:35+0400

2024-01-09T19:35+0400

2024-01-09T19:35+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Грузинские фермеры держат запасы более 70 тысяч тонн пшеницы, которую неохотно продают мелькомбинатам из-за низкой стоимости зерна, заявил председатель Ассоциации производителей зерна Грузии Николоз Бениаидзе. По словам производителей зерна, из-за возросших производственных затрат цена на пшеницу не может даже покрыть ее себестоимость. После введения таможенной пошлины на ввозимую в Грузию муку ожидалось, что мельницы будут приобретать пшеницу за 70 тетри за 1 килограмм, хотя на данном этапе стоимость в пределах 50-55 тетри. Фермеры говорят, что при таких условиях местное производство уменьшится, а качество снизится. По его словам, большая часть этих запасов подходит для фуража, и лишь 20% – зерно для хлеба, но и его продать не удалось. "Причина этого в том, что достигнутая между министерством (Минсельхоз Грузии – ред), производителями пшеницы и мелькомбинатами договоренность о покупке 1 кг пшеницы по цене 70 тетри не могла быть выполнена, поскольку низкая цена зерна на международном рынке влияет на формирование цены пшеницы на внутреннем рынке и снижает ее", – пояснил он. По словам Бениаидзе, задержка реализации запасов является для фермеров проблемой, поскольку они не могут выручить средства и провести работы, необходимые для обеспечения качества нового урожая. Продовольственной безопасности Грузии ничто не угрожает – эксперт о запасах пшеницы >>Глава Ассоциации полагает, что это окажет существенное влияние на качество нового урожая. Представитель сферы также поясняет, что после проблемного 2023 года большое количество фермеров не сеяли пшеницу. В качестве одного из способов улучшения ситуации Бениаидзе называет гибкость налога на импорт, введенного правительством в прошлом году на пшеницу, ячмень и отруби, что должно помочь грузинскому зерну конкурировать с российским. В целях повышения конкурентноспособности грузинской пшеницы и для содействия ее реализации на местном рынке по решению правительства с 12 июня до 1 ноября 2023 года импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 20 тетри за килограмм. В начале октября прошлого года временную пошлину продлили до 1 марта 2024 года и увеличили размер налога на 25%, то есть налог установлен в размере 250 лари за 1 килограмм муки. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Грузия увеличивает пошлину на импорт муки >>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе, и зерна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, зерно