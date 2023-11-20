https://sputnik-georgia.ru/20231120/prodovolstvennoy-bezopasnosti-gruzii-nichto-ne-ugrozhaet--ekspert-o-zapasakh-pshenitsy-284360379.html

Продовольственной безопасности Грузии ничто не угрожает – эксперт о запасах пшеницы

Продовольственной безопасности Грузии ничто не угрожает – эксперт о запасах пшеницы

Ситуация на мировых и региональных рынках в связи со стоимостью пшеницы стабильна, зерно и мука завозятся в Грузию беспрепятственно, заявил эксперт 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T18:59+0400

2023-11-20T18:59+0400

2023-11-20T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Запасов пшеницы в Грузии хватит на два месяца – продовольственная безопасность страны защищена, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. Он прокомментировал распространенную в последнее время информацию о проблемах для продовольственной безопасности Грузии в случае прекращения импорта пшеницы из России, которая является основным поставщиком зерна в страну. В частности, по его словам, в мелькомбинатах и элеваторах запасы пшеницы двухмесячного потребления, которые постоянно пополняются. Кроме того, у грузинских фермеров хранится продовольственная пшеница месячного потребления. Силагава пояснил, что ситуация на мировых и региональных рынках в связи со стоимостью пшеницы стабильна, и зерно, и мука завозятся в Грузию беспрепятственно. Что касается импорта из России, эксперт отметил, что пшеница и мука завозятся из России из-за выгодной стоимости по сравнению с другими странами –импортерами. Грузия увеличивает пошлину на импорт муки >>"Помимо России, у нас постоянный контакт и мониторинг как минимум с тремя соседними альтернативными странами, - с Румынией, Украиной и Казахстаном, хотя даже сегодня и в последние годы эти рынки предлагают относительно высокие цены", отметил он. Силагава пояснил, что проблем с пшеницей в Грузии нет и не будет в будущем. По его -словам, бизнес-процесс работы мельниц подразумевает постоянное заполнение переходящих запасов зерна, параллельно с переработкой ее в муку. По его словам, в Грузии действует трехкомпонентная схема непрерывной поставки: переработка существующей пшеницы на мельнице в муку – импортируемая пшеницы в пути – заключение договора на закупку новой партии пшеницы. Кроме того, ранее глава Минсельхоза сделал заявление о том, что стоимость хлеба в Грузии не повысится, и в стране стабильная ситуация, во многом благодаря введению пошлины на импорт муки. В целях повышения конкурентноспособности грузинской пшеницы, и содействии ее реализации на местном рынке, по решению правительства, с 12 июня до1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 20 тетри за килограмм. В начале октября временную пошлину продлили до 1 марта 2024 года и увеличило размер налога на 25%, то есть налог установлен в размере 250 лари за 1 килограмм муки. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Подорожает ли хлеб в Грузии? – ответ министра >>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна. Пошлина на муку не помогла – грузинские фермеры все еще не могут реализовать пшеницу >>По статистике, в январе-июле 2023 года Грузия импортировала муку на сумму 26,9 миллиона долларов, 26,1 миллиона приходится на Россию, откуда завезли 93,4 тысячи тонн. Что касается пшеницы, в январе-марте в страну завезли зерно на сумму 13 миллионов долларов, 12,5 миллиона импорта составила Россия, откуда завезли 39,6 тысячи тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, экономика, леван силагава, грузия, зерно, хлеб, россия