https://sputnik-georgia.ru/20240109/obyavit-li-gruzinskaya-mechta-boykot-vystupleniyu-prezidenta-v-parlamente-gruzii-285535059.html

Объявит ли "Грузинская мечта" бойкот выступлению президента в парламенте Грузии?

Объявит ли "Грузинская мечта" бойкот выступлению президента в парламенте Грузии?

Как отметил депутат, правящая команда с уважением относится к процедурам 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T15:33+0400

2024-01-09T15:33+0400

2024-01-09T15:46+0400

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саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не собирается объявлять бойкот ежегодному выступлению президента Грузии Саломе Зурабишвили в парламенте, несмотря на отношение правящей команды к ее легитимности, заявил депутат Михаил Сарджвеладзе. Согласно регламенту, Зурабишвили должна представить отчет парламенту 6 февраля. Эта дата может быть изменена по согласованию с председателем парламента. Для Зурабишвили это будет пятое по счету и последнее выступление перед депутатами в ранге президента Грузии. Первое выступление было в марте 2019 года. Тем не менее, как отметил депутат, правящая команда с уважением относится к процедурам. По словам Сарджвеладзе, Зурабишвили выступала в парламенте и в прошлом году."Однако, я не думаю, что это был отчет. Это были заявления, сделанные с оппозиционного фланга", – отметил Сарджвеладзе. Президента Грузии нельзя подпускать к трибуне – депутат>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего последнего выступления перед депутатами парламента Грузии с ежегодным докладом обвинила правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в изменении прозападного курса страны. В своем выступлении Зурабишвили подчеркнула, что с момента вступления в должность президента Грузии (декабрь 2018 года) использовала все доступные ей возможности – личные контакты, связи, официальные визиты, международные трибуны и международные СМИ, чтобы "защищать и укреплять европейские устремления и достижения Грузии". Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. Президент и "Мечта" Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили больше не президент Грузии, а президент "Нацдвижения". По его словам, Зурабишвили является президентом лишь формально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия