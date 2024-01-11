https://sputnik-georgia.ru/20240111/koschunstvo-i-ataka-na-gruzinskuyu-tserkov--deputat-o-skandale-vokrug-ikony-so-stalinym-285575866.html

Кощунство и атака на грузинскую церковь – депутат о скандале вокруг иконы со Сталиным

Кощунство и атака на грузинскую церковь – депутат о скандале вокруг иконы со Сталиным

Депутат отметил важную роль церкви в истории Грузии 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T14:58+0400

2024-01-11T14:58+0400

2024-01-11T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Инцидент, во время которого облили краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен советский вождь Иосиф Сталин, в Кафедральном Соборе Святой Троицы (Самеба), является проявлением кощунства и еще одной атакой на грузинскую церковь, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", глава Минобразования Георгий Амилахвари. Правящая партия работает над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики. Данный вопрос стал актуален после инцидента в Самеба 9 января. В настоящее время в Грузии нет отдельного наказания за подобное осквернение. Как отметил депутат, грузинское общество мудрое и все видит. “Если бы не оценка наших политиков и власти, вы могли бы увидеть, что само общество ответило бы этим людям и отреагировало на богохульство, на очень противоестественные, недоброжелательные намерения, которые скрываются за этим", – заявил Амилахвари. Скандал с иконой Икона оказалась в центре скандала после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун праздника Рождества Христова снял на видео икону и выложил в Сеть. В комментарии к видео говорится, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей. Затем оказалось, что икону святой Матроны собору Святой Троицы пожертвовали лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. По информации Инашвили, икону написал грузинский иконописец, и несколько лет назад ее пожертвовали собору Святой Троицы. А поднявшийся вокруг иконы ажиотаж Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. В Грузии хотят ужесточить наказание за осквернение святынь>>Официального комментария Патриархии Грузии по этому поводу не было, однако глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Во вторник, 9 января, Ната Перадзе первая выложила видео в Сети, на котором видно, что икону облили синей краской. После этого некоторые пользователи стали благодарить ее за смелый поступок, а другие – угрожать и осуждать. Сама Перадзе напрямую не подтвердила, но и не опровергла свое непосредственное участие в акте вандализма. Дома у Перадзе сотрудники МВД провели опрос в связи с инцидентом. Министерство внутренних дел Грузии возбудило административное дело по статье "Мелкое хулиганство" по факту осквернения иконы в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. В Патриархии Грузии заявили, что в связи с актом вандализма в среду и четверг доступ представителей СМИ в Самеба будет ограничен без соответствующей аккредитации. Это решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, отметили в Патриархии. Неописуемо и необъяснимо – депутат осудил обливших краской икону со Сталиным в Тбилиси>>Между тем в среду около дома Перадзе в Тбилиси собрались сторонники ультраправой партии "Консервативное движение", они утверждают, что именно она облила икону, и пришли, чтобы выразить свое недовольство актом вандализма. Периодически ситуация на месте у дома активистки накалялась, и собравшиеся пытались прорвать кордон полиции. Однако акция завершилась спустя несколько часов без задержаний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ната перадзе, иосиф сталин, георгий амилахвари, грузинская мечта - демократическая грузия, альянс патриотов грузии, тбилиси