https://sputnik-georgia.ru/20240111/zakon-ob-oskorblenii-religioznykh-chuvstv-v-gruzii-dolzhen-byt-strogim---mnenie-deputata-285583621.html

Закон об оскорблении религиозных чувств в Грузии должен быть строгим - мнение депутата

Закон об оскорблении религиозных чувств в Грузии должен быть строгим - мнение депутата

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Закон, связанный с оскорблением религиозных чувств, необходимо сделать соответствующе строгим, чтобы не было места уличным... 11.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-11T16:40+0400

2024-01-11T16:40+0400

2024-01-11T17:43+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Закон, связанный с оскорблением религиозных чувств, необходимо сделать соответствующе строгим, чтобы не было места уличным протестам, направленным против таких правонарушителей, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бека Давитулиани. Сторонники ультраправой партии "Консервативное движение" накануне собрались на акцию протеста около дома гражданской активистки Наты Перадзе, которая, по их словам, облила краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен советский вождь Иосиф Сталин в соборе Самеба в Тбилиси. После этого в правящей партии заявили, что работают над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики.Для этого необходимо, чтобы закон был справедливым, а ответственность умеренной, отметил депутат. В настоящее время в Грузии нет отдельного наказания за подобное осквернение. Скандал с иконой Икона оказалась в центре скандала после того, как экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун праздника Рождества Христова снял на видео икону и выложил в Сеть. В комментарии к видео говорится, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей.Затем оказалось, что икону святой Матроны собору Святой Троицы пожертвовали лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. По информации Инашвили, икону написал грузинский иконописец, и несколько лет назад ее пожертвовали собору Святой Троицы. А поднявшийся вокруг иконы ажиотаж Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты.Скандал из-за иконы со Сталиным – первое заявление Патриархии Грузии>>Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом.Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе первая выложила видео в Сети, на котором видно, что икону облили синей краской. После этого некоторые пользователи стали благодарить ее за смелый поступок, а другие – угрожать и осуждать. Сама Перадзе напрямую не подтвердила, но и не опровергла свое непосредственное участие в акте вандализма. Дома у Перадзе сотрудники МВД провели опрос в связи с инцидентом.Министерство внутренних дел Грузии возбудило административное дело по статье "Мелкое хулиганство" по факту осквернения иконы в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.В Патриархии Грузии заявили, что в связи с актом вандализма в среду и четверг доступ представителей СМИ в Самеба будет ограничен без соответствующей аккредитации. Это решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, отметили в Патриархии.Между тем в среду около дома Перадзе в Тбилиси собрались сторонники ультраправой партии "Консервативное движение", они утверждают, что именно она облила икону, и пришли, чтобы выразить свое недовольство актом вандализма.Периодически ситуация на месте у дома активистки накалялась, и собравшиеся пытались прорвать кордон полиции. Однако акция завершилась спустя несколько часов без задержаний.В Грузии хотят ужесточить наказание за осквернение святынь>>После инцидента в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что работают над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики.В Патриархии Грузии в четверг, 11 января, сделали официальное заявление в связи с случившимся, отметив, что эпизод встречи Сталина со святой Матроной Московской не признан Русской православной церковью, поэтому икону, на которой это изображено, необходимо изменить и учесть детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия также обратилась к тем, кто пожертвовал икону святой Матроны собору Святой Троицы с просьбой внести соответствующие изменения в икону, в противном случае заявила, что сделает это самостоятельно.В "Альянсе патриотов" Грузии заявили о готовности подчинится призыву Патриархии по замене фрагмента с изображением Сталина, но это не значит, что они простят кого-то за оскорбление иконыПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ната перадзе, иосиф сталин, ирма инашвили, альянс патриотов грузии, патриархия грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, консервативное движение