https://sputnik-georgia.ru/20240112/eto-nekompetentnost--spiker-parlamenta-gruzii-o-skandalnoy-state-posla-danii-285599891.html

"Это некомпетентность" – спикер парламента Грузии о скандальной статье посла Дании

"Это некомпетентность" – спикер парламента Грузии о скандальной статье посла Дании

По словам главы грузинского законодательного органа, важно реагировать на любую дезинформацию 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T15:29+0400

2024-01-12T15:29+0400

2024-01-12T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Из заявления посольства Дании в Грузии создается впечатление, что посол Анне Тофт Соренсен была недостаточно компетентна, чтобы сформулировать свое мнение таким образом, чтобы не было разных интерпретаций, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Посольство Дании в Грузии ранее отказалось комментировать ситуацию вокруг статьи дипломата в датском издании Jyllands-Posten , указав на то, что отрывок из нее используется вне контекста. Посол назвала экс-премьера Грузии и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили олигархом, который сколотил свое состояние в 1990-х годах в России. В "Грузинской мечте" назвали это высказывание безответственным. Более того, посла Дании вызвали в МИД Грузии. По словам главы грузинского законодательного органа, исходя из недавней рекомендации Евросоюза, важно реагировать на любую дезинформацию."Печально и досадно, что некомпетентность дипломатов в конечном итоге приводит к подрыву имиджа страны, представленной в глазах грузинского общества. Что касается моего заявления относительно некомпетентности посла, я надеюсь, что посольство Дании поймет мое заявление в соответствующем контексте", – добавил Папуашвили. Скандальная статья посла Дании в Грузии: первый комментарий посольства >>Как отметил спикер парламента, посольство Дании заявило, что заявление посла было понято неправильно, было вырвано из контекста. "Посол, вероятно, не смогла изложить свое мнение настолько компетентно, чтобы не иметь разных контекстов или определений. Когда делается заявление о том, что контекст был неправильно понят, создается впечатление, что посол была недостаточно компетентна, чтобы сформулировать свое мнение таким образом, чтобы не было разных интерпретаций", – заявил Папуашвили. В настоящее время Иванишвили является почетным председателем "Грузинской мечты". Такое решение было принято в конце декабря 2023 года съездом партии. Посол Дании ведет себя безответственно – депутат раскритиковал заявление об Иванишвили>>Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. На съезде Иванишвили заявил, что намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Позже стало известно об изменениях в уставе партии - отныне выдвигать кандидатуру премьер-министра будет именно почетный председатель "Грузинской мечты". Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, дания, тбилиси, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия