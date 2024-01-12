https://sputnik-georgia.ru/20240112/otchet-ob-aktsiyakh-protiv-zakona-ob-inoagentakh-ne-sootvetstvuet-deystvitelnosti--spiker-285607837.html

Отчет об акциях против закона об "иноагентах" не соответствует действительности – спикер

Отчет об акциях против закона об "иноагентах" не соответствует действительности – спикер

Грузинская полиция работает по самым высоким международным стандартам, это подтверждают решения Страсбурга, заявил председатель парламента 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T21:46+0400

2024-01-12T21:46+0400

2024-01-12T21:49+0400

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шалва папуашвили

human rights watch

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Отчет о разгоне акции об иноагентах не соответствует действительности и основан на видении неправительственных организаций, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Организация Human Rights Watch раскритиковала как подготовку проекта про иноагентов, так и действия полиции, назвав их неправомерными. При этом спикер подчеркнул, что Европейский суд по правам человека не нашел нарушений прав человека в действиях полиции. "Грузинская полиция работает по самым высоким международным стандартам, это подтверждают решения Страсбурга", – сказал Папуашвили. Ажиотаж начался в середине февраля, как только инициатива депутатов от общественного движения "Сила народа" – "О прозрачности иностранного влияния" – появилась в парламенте. Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах" >>Правящая партия "Грузинская мечта" и авторы законопроекта настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроекта является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом. Позже об этом же заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Закон об иноагентах в Грузии принят не будет – лидер партии власти >> "Ну как же это закон, – поражались инициаторы и представители "Грузинской мечты", –если подобный закон есть в США – "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA)?" Более того, грузинская версия закона намного либеральнее, так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение, говорили они. В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили принять именно этот вариант закона. Но и этот законопроект ждала та же участь. Инициативу пришлось отозвать, так как словесный протест оппозиции и НПО перерос в массовые акции и беспорядки 7-9 марта. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой до сих пор остается Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, страсбург, шалва папуашвили, human rights watch, акция против закона об иноагентах