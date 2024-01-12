https://sputnik-georgia.ru/20240112/otchet-ob-aktsiyakh-protiv-zakona-ob-inoagentakh-ne-sootvetstvuet-deystvitelnosti--spiker-285607837.html
Отчет об акциях против закона об "иноагентах" не соответствует действительности – спикер
Отчет об акциях против закона об "иноагентах" не соответствует действительности – спикер
Грузинская полиция работает по самым высоким международным стандартам, это подтверждают решения Страсбурга, заявил председатель парламента 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T21:46+0400
2024-01-12T21:46+0400
2024-01-12T21:49+0400
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сша
страсбург
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human rights watch
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Отчет о разгоне акции об иноагентах не соответствует действительности и основан на видении неправительственных организаций, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Организация Human Rights Watch раскритиковала как подготовку проекта про иноагентов, так и действия полиции, назвав их неправомерными. При этом спикер подчеркнул, что Европейский суд по правам человека не нашел нарушений прав человека в действиях полиции. "Грузинская полиция работает по самым высоким международным стандартам, это подтверждают решения Страсбурга", – сказал Папуашвили. Ажиотаж начался в середине февраля, как только инициатива депутатов от общественного движения "Сила народа" – "О прозрачности иностранного влияния" – появилась в парламенте. Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах" >>Правящая партия "Грузинская мечта" и авторы законопроекта настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроекта является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии. Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом. Позже об этом же заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Закон об иноагентах в Грузии принят не будет – лидер партии власти >> "Ну как же это закон, – поражались инициаторы и представители "Грузинской мечты", –если подобный закон есть в США – "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA)?" Более того, грузинская версия закона намного либеральнее, так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение, говорили они. В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили принять именно этот вариант закона. Но и этот законопроект ждала та же участь. Инициативу пришлось отозвать, так как словесный протест оппозиции и НПО перерос в массовые акции и беспорядки 7-9 марта. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой до сих пор остается Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, страсбург, шалва папуашвили, human rights watch, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, политика, сша, страсбург, шалва папуашвили, human rights watch, акция против закона об иноагентах
Отчет об акциях против закона об "иноагентах" не соответствует действительности – спикер
21:46 12.01.2024 (обновлено: 21:49 12.01.2024)
Грузинская полиция работает по самым высоким международным стандартам, это подтверждают решения Страсбурга, заявил председатель парламента
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Отчет о разгоне акции об иноагентах не соответствует действительности и основан на видении неправительственных организаций, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Организация Human Rights Watch раскритиковала как подготовку проекта про иноагентов, так и действия полиции, назвав их неправомерными.
"Этот отчет основан на оценках, восприятиях и видениях НПО. Понятно, что это часть их политической борьбы", – сказал Папуашвили.
При этом спикер подчеркнул, что Европейский суд по правам человека не нашел нарушений прав человека в действиях полиции.
"Грузинская полиция работает по самым высоким международным стандартам, это подтверждают решения Страсбурга", – сказал Папуашвили.
Ажиотаж начался в середине февраля, как только инициатива депутатов от общественного движения "Сила народа" – "О прозрачности иностранного влияния" – появилась в парламенте.
Правящая партия "Грузинская мечта" и авторы законопроекта настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроекта является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.
Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом. Позже об этом же заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
"Ну как же это закон, – поражались инициаторы и представители "Грузинской мечты", –если подобный закон есть в США – "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA)?" Более того, грузинская версия закона намного либеральнее, так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение, говорили они. В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили принять именно этот вариант закона. Но и этот законопроект ждала та же участь.
Инициативу пришлось отозвать, так как словесный протест оппозиции и НПО перерос в массовые акции и беспорядки 7-9 марта. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейли Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
Десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой до сих пор остается Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.