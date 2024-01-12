https://sputnik-georgia.ru/20240112/pochemu-v-gruzii-uzhestochayut-nakazanie-za-oskvernenie-svyatyn--otvet-spikera-parlamenta-285599708.html

Почему в Грузии ужесточают наказание за осквернение святынь – ответ спикера парламента

Почему в Грузии ужесточают наказание за осквернение святынь – ответ спикера парламента

Оскорбление святынь приводит к нарушению гражданского мира, заявил глава парламента 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T15:06+0400

2024-01-12T15:06+0400

2024-01-12T15:07+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Ужесточение наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики нацелено на предотвращение гражданского противостояния, которое может последовать за подобными действиями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Сторонники ультраправой партии "Консервативное движение" 10 января собрались на акцию протеста около дома гражданской активистки Наты Перадзе, которая, по их словам, облила краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен советский вождь Иосиф Сталин в соборе Самеба в Тбилиси. После этого в правящей партии заявили, что работают над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики. По словам главы грузинского законодательного органа, главное в этой ситуации – все ли согласны с тем, что здания или предметы религиозного назначения не должны быть осквернены. По словам спикера парламента, санкции, которые следуют за подобными действиями, недостаточно строги, в том числе для того, чтобы служить превентивной цели. "Поэтому мы обсуждаем, как может произойти новая регуляция, для того, чтобы в первую очередь обеспечить гражданский мир. Безусловно это будет предметом публичной дискуссии. Думаю, что все общество, все фланги согласны с тем, что религиозные здания или предметы не должны быть осквернены и, главное, чтобы мы договорились, как это предотвращать", – отметил он. Скандал с иконой Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии, начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Патриархия Грузии призвала паству не выходить за рамки мирного протеста>>Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Грузинская церковь была дискриминирована – глава пресс-службы Патриархии Грузии>>Между тем, Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию на субботу. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, самим внести изменения либо это будет сделано самой Патриархией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, иосиф сталин, шалва папуашвили, патриархия грузии, консервативное движение, ната перадзе, тбилиси