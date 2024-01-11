https://sputnik-georgia.ru/20240111/gruzinskaya-tserkov-byla-diskriminirovana--glava-press-sluzhby-patriarkhii-gruzii-285591341.html
Грузинская церковь была дискриминирована – глава пресс-службы Патриархии Грузии
Грузинская церковь была дискриминирована – глава пресс-службы Патриархии Грузии
Если вандализм поощрять – это не приведет ни к чему хорошему, заявил представитель Патриархии 11.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-11T23:53+0400
2024-01-11T23:53+0400
2024-01-12T00:09+0400
грузия
новости
общество
иосиф сталин
андрия джагмаидзе
ната перадзе
консервативное движение
грузинская православная церковь
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинская православная церковь была дискриминирована, так как ни одна международная организация не отреагировала на акт вандализма в храме, заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе. Икона, которую пожертвовали Самеба несколько лет назад, оказалась в центре внимания общественности после того, как 6 января в канун Рождества возмущение из-за Сталина на ней выразил экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки. Спустя несколько дней икону облили краской. Оскорбленные увиденным члены партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста и пообещали более масштабное собрание в эту субботу. В четверг Патриархия сделала первое заявление по теме, отметив, что Сталина не должно быть на иконе святой Матроны Московской. Он отметил, что если вандализм поощрять – это не приведет ни к чему хорошему. "Это вандализм, это начало того, что если такие действия поощрять, то мы получим ту же картину, что и после большевистской революции. Это более ясная картина. Люди, которые действуют таким образом в церкви, выходят за рамки", – сказал Джагмаидзе. Кроме того, Джагмаидзе отметил, что текст заявления Патриархии был согласован с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. "Что касается заявления Патриархии, хотел бы уточнить, что когда на официальном сайте Патриархии делается заявление, то это заявление, текст всегда согласовывается с Католикосом-Патриархом. Все люди, которые пытаются избежать этого факта, потому что то или иное высказывание не соответствует их позиции, и пытаются обвинить сотрудников Патриархии или какой-либо подведомственной Патриархии службы, льют воду на мельницу врагов церкви", – сказал Джагмаидзе. По его словам, главным является нарушение канона при создании иконы. Кощунство и атака на грузинскую церковь – депутат о скандале вокруг иконы со Сталиным >>"Дело в том, что изображение Сталина, которое было на иконе, очень маленькой фигурке Сталина, есть в одном из описаний жития святой Матроны и не включено в канонический текст, принятый Российским Синодом. Поэтому было неправильно отображать эту историю на иконе", – пояснил Джагмаидзе. Это не меняет того факта, что вокруг нашей церкви постоянно есть люди, которые пытаются использовать любой повод, чтобы дискредитировать ее, добавил он. Скандал с иконой Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии, начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. В Грузии хотят ужесточить наказание за осквернение святынь>> Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем, Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Неописуемо и необъяснимо – депутат осудил обливших краской икону со Сталиным в Тбилиси>>Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию на субботу. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, самим внести изменения либо это будет сделано самой Патриархией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, иосиф сталин, андрия джагмаидзе, ната перадзе, консервативное движение, грузинская православная церковь
грузия, новости, общество, иосиф сталин, андрия джагмаидзе, ната перадзе, консервативное движение, грузинская православная церковь
Грузинская церковь была дискриминирована – глава пресс-службы Патриархии Грузии
23:53 11.01.2024 (обновлено: 00:09 12.01.2024)
Если вандализм поощрять – это не приведет ни к чему хорошему, заявил представитель Патриархии
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинская православная церковь была дискриминирована, так как ни одна международная организация не отреагировала на акт вандализма в храме, заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.
Икона, которую пожертвовали Самеба несколько лет назад, оказалась в центре внимания общественности после того, как 6 января в канун Рождества возмущение из-за Сталина на ней выразил экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки. Спустя несколько дней икону облили краской. Оскорбленные увиденным члены партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста и пообещали более масштабное собрание в эту субботу. В четверг Патриархия сделала первое заявление по теме, отметив, что Сталина не должно быть на иконе святой Матроны Московской.
"Церковь Грузии остается в дискриминационной ситуации с той точки зрения, что ни одна из международных организаций и посольств не отреагировала на этот факт, не дала должной оценки вандализму", – сказал Джагмаидзе.
Он отметил, что если вандализм поощрять – это не приведет ни к чему хорошему.
"Это вандализм, это начало того, что если такие действия поощрять, то мы получим ту же картину, что и после большевистской революции. Это более ясная картина. Люди, которые действуют таким образом в церкви, выходят за рамки", – сказал Джагмаидзе.
Кроме того, Джагмаидзе отметил, что текст заявления Патриархии был согласован с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.
"Что касается заявления Патриархии, хотел бы уточнить, что когда на официальном сайте Патриархии делается заявление, то это заявление, текст всегда согласовывается с Католикосом-Патриархом. Все люди, которые пытаются избежать этого факта, потому что то или иное высказывание не соответствует их позиции, и пытаются обвинить сотрудников Патриархии или какой-либо подведомственной Патриархии службы, льют воду на мельницу врагов церкви", – сказал Джагмаидзе.
По его словам, главным является нарушение канона при создании иконы.
"Дело в том, что изображение Сталина, которое было на иконе, очень маленькой фигурке Сталина, есть в одном из описаний жития святой Матроны и не включено в канонический текст, принятый Российским Синодом. Поэтому было неправильно отображать эту историю на иконе", – пояснил Джагмаидзе.
Это не меняет того факта, что вокруг нашей церкви постоянно есть люди, которые пытаются использовать любой повод, чтобы дискредитировать ее, добавил он.
Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии, начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь.
Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы.
Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом.
Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты.
Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски.
В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было.
Между тем, Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии.
Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию на субботу.
Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются.
Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, самим внести изменения либо это будет сделано самой Патриархией.