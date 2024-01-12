https://sputnik-georgia.ru/20240112/patriarkhiya-gruzii-prizvala-pastvu-ne-vykhodit-za-ramki-mirnogo-protesta-285595620.html
Патриархия Грузии призвала паству не выходить за рамки мирного протеста
Патриархия Грузии призвала паству не выходить за рамки мирного протеста
Целенаправленная и оскорбительная кампания против икон и святынь продолжается уже давно, заявили в Патриархии Грузии 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T11:43+0400
2024-01-12T11:43+0400
2024-01-12T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Защита икон, святынь и общехристианских ценностей – долг каждого, однако Патриархия Грузии призывает прихожан не выходить за рамки мирных форм протеста и отмежевывается от любого насилия, говорится в заявлении Патриархии. Икона, которую пожертвовали Самеба, оказалась в центре внимания общественности после того, как 6 января в канун Рождества возмущение из-за Сталина на ней выразил экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки. Спустя несколько дней икону облили краской. Оскорбленные увиденным члены партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста и пообещали более масштабное собрание в эту субботу. В четверг Патриархия сделала первое заявление по теме, отметив, что Сталина не должно быть на иконе святой Матроны Московской. Целенаправленная и оскорбительная кампания против икон и святынь продолжается уже давно, и сейчас имел место акт вандализма, заявили в Патриархии.Как отмечено в заявлении, текущие процессы, естественно, вызвали волнение среди верующих. В Патриархии также выразили надежду, что их заявления "донесут правду до общества и еще больше укрепят единство Церкви". Скандал из-за иконы со Сталиным – первое заявление Патриархии Грузии>>В заявлении также говорится, что почему-то некоторые хотят приписать заявление Патриархии Грузии от 11 января этого года только службе по связям с общественностью и выразить свои "негативные оценки и оскорбительное отношение к конкретному человеку, что является очередным неверным информированием народа и поощрением сил, противостоящих Церкви". "Мы и ранее разъясняли и сейчас скажем, что заявления Патриархии Грузии являются официальными и всегда, конечно же, согласовываются с Католикосом-Патриархом", – отмечено в заявлении. Скандал с иконой Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии, начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Грузинская церковь была дискриминирована – глава пресс-службы Патриархии Грузии>>Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Кощунство и атака на грузинскую церковь – депутат о скандале вокруг иконы со Сталиным >>Между тем, Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию на субботу. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, самим внести изменения либо это будет сделано самой Патриархией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, ната перадзе, георгий канделаки, консервативное движение, иосиф сталин, патриархия грузии, тбилиси
новости, грузия, общество, ната перадзе, георгий канделаки, консервативное движение, иосиф сталин, патриархия грузии, тбилиси
Патриархия Грузии призвала паству не выходить за рамки мирного протеста
11:43 12.01.2024 (обновлено: 12:31 12.01.2024)
Целенаправленная и оскорбительная кампания против икон и святынь продолжается уже давно, заявили в Патриархии Грузии
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Защита икон, святынь и общехристианских ценностей – долг каждого, однако Патриархия Грузии призывает прихожан не выходить за рамки мирных форм протеста и отмежевывается от любого насилия, говорится в заявлении Патриархии.
Икона, которую пожертвовали Самеба, оказалась в центре внимания общественности после того, как 6 января в канун Рождества возмущение из-за Сталина на ней выразил экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки. Спустя несколько дней икону облили краской. Оскорбленные увиденным члены партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста и пообещали более масштабное собрание в эту субботу. В четверг Патриархия сделала первое заявление по теме, отметив, что Сталина не должно быть на иконе святой Матроны Московской.
"Защита икон, святынь и общехристианских ценностей и традиционно-культурных ценностей – долг каждого из нас. Недопустимо богохульство и нездоровые формы выражения в их адрес и название подобных действий свободой слова и выражения. Однако при этом мы отмежевываемся от любого насилия и призываем прихожан не выходить за рамки мирных форм протеста", – говорится в заявлении Патриархии.
Целенаправленная и оскорбительная кампания против икон и святынь продолжается уже давно, и сейчас имел место акт вандализма, заявили в Патриархии.
Как отмечено в заявлении, текущие процессы, естественно, вызвали волнение среди верующих. В Патриархии также выразили надежду, что их заявления "донесут правду до общества и еще больше укрепят единство Церкви".
В заявлении также говорится, что почему-то некоторые хотят приписать заявление Патриархии Грузии от 11 января этого года только службе по связям с общественностью и выразить свои "негативные оценки и оскорбительное отношение к конкретному человеку, что является очередным неверным информированием народа и поощрением сил, противостоящих Церкви".
"Мы и ранее разъясняли и сейчас скажем, что заявления Патриархии Грузии являются официальными и всегда, конечно же, согласовываются с Католикосом-Патриархом", – отмечено в заявлении.
Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии, начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь.
Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы.
Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом.
Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты.
Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски.
В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было.
Между тем, Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии.
Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию на субботу.
Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются.
Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, самим внести изменения либо это будет сделано самой Патриархией.