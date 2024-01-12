https://sputnik-georgia.ru/20240112/patriarkhiya-gruzii-prizvala-pastvu-ne-vykhodit-za-ramki-mirnogo-protesta-285595620.html

Патриархия Грузии призвала паству не выходить за рамки мирного протеста

Патриархия Грузии призвала паству не выходить за рамки мирного протеста

Целенаправленная и оскорбительная кампания против икон и святынь продолжается уже давно, заявили в Патриархии Грузии 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T11:43+0400

2024-01-12T11:43+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Защита икон, святынь и общехристианских ценностей – долг каждого, однако Патриархия Грузии призывает прихожан не выходить за рамки мирных форм протеста и отмежевывается от любого насилия, говорится в заявлении Патриархии. Икона, которую пожертвовали Самеба, оказалась в центре внимания общественности после того, как 6 января в канун Рождества возмущение из-за Сталина на ней выразил экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки. Спустя несколько дней икону облили краской. Оскорбленные увиденным члены партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста и пообещали более масштабное собрание в эту субботу. В четверг Патриархия сделала первое заявление по теме, отметив, что Сталина не должно быть на иконе святой Матроны Московской. Целенаправленная и оскорбительная кампания против икон и святынь продолжается уже давно, и сейчас имел место акт вандализма, заявили в Патриархии.Как отмечено в заявлении, текущие процессы, естественно, вызвали волнение среди верующих. В Патриархии также выразили надежду, что их заявления "донесут правду до общества и еще больше укрепят единство Церкви". Скандал из-за иконы со Сталиным – первое заявление Патриархии Грузии>>В заявлении также говорится, что почему-то некоторые хотят приписать заявление Патриархии Грузии от 11 января этого года только службе по связям с общественностью и выразить свои "негативные оценки и оскорбительное отношение к конкретному человеку, что является очередным неверным информированием народа и поощрением сил, противостоящих Церкви". "Мы и ранее разъясняли и сейчас скажем, что заявления Патриархии Грузии являются официальными и всегда, конечно же, согласовываются с Католикосом-Патриархом", – отмечено в заявлении. Скандал с иконой Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии, начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Грузинская церковь была дискриминирована – глава пресс-службы Патриархии Грузии>>Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Кощунство и атака на грузинскую церковь – депутат о скандале вокруг иконы со Сталиным >>Между тем, Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию на субботу. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, самим внести изменения либо это будет сделано самой Патриархией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, ната перадзе, георгий канделаки, консервативное движение, иосиф сталин, патриархия грузии, тбилиси