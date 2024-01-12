https://sputnik-georgia.ru/20240112/turisty-iz-izrailya-predpochtut-gruziyu-turtsii-v-2024-godu--mnenie-biznesmena-285593231.html

Туристы из Израиля предпочтут Грузию Турции в 2024 году – мнение бизнесмена

Туристы из Израиля предпочтут Грузию Турции в 2024 году – мнение бизнесмена

В предновогодний период большинство отелей, расположенных в Тбилиси и на зимних курортах, были полностью заполнены, сообщил предприниматель 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T10:02+0400

2024-01-12T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Израильские туристы вместо Турции собираются отдыхать в Грузии в 2024 году, поэтому у отрасли позитивные ожидания в плане роста визитеров с высоким уровнем платежеспособности, заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. Израиль входит в топ-5 стран, из которых в январе-сентябре в Грузию прибыло больше всего визитеров – 182 651 человек, на 17,5% больше, чем в течение трех кварталов 2022 года, и на 21% больше, чем в 2019 году до пандемии. По данным Нацбанка, граждане Израиля вошли в пятерку граждан стран, приносящих доход Грузии. За девять месяцев 2023 года Грузия получила доход от туристов из Израиля в размере 258,1 миллиона долларов. Глава Федерации отметил, что активизация бронирований из Израиля ожидается с февраля. Говоря о высокоплатежеспособных туристах, Алавердашвили сказал, что в 2022 году у Грузии было много гостей из стран Персидского залива, но в 2023 году Турция открыла им свои курорты, из-за чего они не приехали в Грузию. "В этом году мы должны попытаться вернуть этих людей в Грузию, многое меняется в зависимости от глобальной политики, и мы должны использовать все в свое благо", – сказал он. Много гостей на Новый годАлавердашвили рассказал о ситуации в туризме Грузии в течение зимнего сезона. По его информации, в предновогодний период большинство отелей, расположенных в Тбилиси и на зимних курортах, были полностью заполнены. На горных курортах преобладали гости из стран Персидского залива, а в Тбилиси – армянские туристы. Как рассказал Алавердашвили, на горных курортах основной поток туристов был выходцами из стран Персидского залива, но среди них было много представителей Индии, которые живут и работают в странах Персидского залива. "Вы знаете, что они имеют право въезжать в Грузию без визы и хорошо тратят", – отметил он. Что касается Тбилиси, то 70% столичных отелей были заняты гостями из Армении. По данным Национальной администрации туризма, за 9 месяцев 2023 года, Грузию посетило более 736 тысяч граждан Армении, на 41,1% больше, чем за отчетный период 2022 года.Как будет развиваться туризм в Грузии в 2024 году >> Также, по информации Алавердашвили, стоимость размещения как в брендовых, так и небрендовых отелях Тбилиси снизилась, исходя из конкурентной среды. "Средняя цена при групповом бронировании – $50 на человека, речь идет о двухместном номере с завтраком в сегменте 4 звезды. В этом году в столице на 10 тысяч коек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Раньше 3-4-звездочных отелей было меньше, сейчас – наоборот", – сказал Алавердашвили. Успехи туризма Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. Черноморские курорты Грузии: департамент туризма Аджарии отчитался о работе >>Туризм – один из главных источников доходов Грузии. Только за три квартала 2023 года доход от туризма составил 3,3 миллиарда долларов. Ожидается, что за весь 2023 год эта цифра превысит 4 миллиарда долларов. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2023 года выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,6 миллиона. Власти Грузии в 2024 году планируют выделить из государственного бюджета 236 миллионов лари на развитие туризма в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, аналитика, израиль, шалва алавердашвили, турция