https://sputnik-georgia.ru/20240113/mnogotysyachnaya-aktsiya-protiv-oskverneniya-ikony-proshla-v-tbilisi-285619020.html

Многотысячная акция против осквернения иконы прошла в Тбилиси

Многотысячная акция против осквернения иконы прошла в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы Святой... 13.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-13T19:00+0400

2024-01-13T19:00+0400

2024-01-13T19:24+0400

грузия

новости

ната перадзе

иосиф сталин

ирма инашвили

консервативное движение

патриархия грузии

тбилиси

акция протеста

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы Святой Матроны Московской в Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба). Акцию организовала ультраправая партия "Консервативное движение". Ее сторонники 10 января провели акцию протеста около дома гражданской активистки Наты Перадзе, которая, по их словам, облила краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен советский вождь Иосиф Сталин в соборе Самеба в Тбилиси. После этого в правящей партии заявили, что работают над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики. Главным требованием участников акции было как можно скорее принять анонсированное правящей партии законодательство, связанное с оскорблением святынь, и переквалифицировать действия Перадзе как уголовное, а не административное преступление. В Грузии нет отдельного наказания за осквернение религиозных сооружений или религиозной атрибутике. Такие преступления классифицируются по действующим статьям Уголовного кодекса или Кодекса административных правонарушений в зависимости от состава преступления.Участники акции протеста от здания парламента устроили шествие к районному отделению полиции Старого Тбилиси, где адвокаты "Консервативного движения" внесли соответствующее заявление с требованием переквалификации дела с административного на уголовное. После чего акция завершилась в соборе Святой Троицы, где ее участники поклонились оскверненной иконе. Скандал с иконой Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии, начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Скандал с иконой в Грузии: Патриархия сделала новое заявление>>Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски. Патриархия Грузии призвала духовных лиц воздержаться от политики на акции в центре Тбилиси>>В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем, Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию на субботу. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, самим внести изменения либо это будет сделано самой Патриархией.В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ната перадзе, иосиф сталин, ирма инашвили, консервативное движение, патриархия грузии, тбилиси, акция протеста