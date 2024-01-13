https://sputnik-georgia.ru/20240113/patriarkhiya-gruzii-prizvala-vozderzhatsya-ot-politiki-na-aktsii-konservativnogo-dvizheniya-285617890.html
Патриархия Грузии призвала духовных лиц воздержаться от политики на акции в центре Тбилиси
Патриархия Грузии призвала духовных лиц воздержаться от политики на акции в центре Тбилиси
Участники акции опротестовывают акт вандилизма в отношении иконы святой Матроны Московской в главном храме Грузии 13.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-13T16:40+0400
2024-01-13T16:40+0400
2024-01-13T18:13+0400
грузия
новости
политика
ната перадзе
иосиф сталин
ирма инашвили
консервативное движение
патриархия грузии
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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Патриархия Грузия призвала духовных лиц воздержаться от участия в политической части акции ультраправой партии "Консервативное движение" против осквернения иконы святой Матроны Московской в Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси. На акции собралось несколько тысяч человек, которые перекрыли главный проспект Тбилиси – проспект Руставели. Они выступают против осквернения иконы и от здания парламенте Грузии отправились шествием к зданию полиции, где внесут заявление в связи с инцидентом, а после – поклонятся иконе. Организаторы акции несколько раз подчеркнули, что акция носит исключительно мирный характер и они не будут переходить к силовым действиям. Скандал вокруг иконы со Сталиным в Грузии – образ перепишут прямо в храме>>Сторонники партии "Консервативное движение" ранее, 10 января, провели акцию протеста около дома гражданской активистки Наты Перадзе, которая, по их словам, облила краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен советский вождь Иосиф Сталин, в соборе Самеба в Тбилиси. После этого в правящей партии заявили, что работают над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики. Скандал с иконой Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Почему в Грузии ужесточают наказание за осквернение святынь – ответ спикера парламента>>Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Патриархия Грузии призвала паству не выходить за рамки мирного протеста>>Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию на субботу. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, самим внести изменения, либо это будет сделано самой Патриархией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ната перадзе, иосиф сталин, ирма инашвили, консервативное движение, патриархия грузии
Патриархия Грузии призвала духовных лиц воздержаться от политики на акции в центре Тбилиси
16:40 13.01.2024 (обновлено: 18:13 13.01.2024)
Участники акции опротестовывают акт вандилизма в отношении иконы святой Матроны Московской в главном храме Грузии
ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Патриархия Грузия призвала духовных лиц воздержаться от участия в политической части акции ультраправой партии "Консервативное движение" против осквернения иконы святой Матроны Московской в Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси.
На акции собралось несколько тысяч человек, которые перекрыли главный проспект Тбилиси – проспект Руставели. Они выступают против осквернения иконы и от здания парламенте Грузии отправились шествием к зданию полиции, где внесут заявление в связи с инцидентом, а после – поклонятся иконе.
"Известно, что запланированный сегодня митинг перед зданием парламента может перерасти в политические или деструктивные действия. Патриархия призывает духовенство, если акция примет подобную форму, не принимать участие в подобных действиях", – говорится в сообщении.
Организаторы акции несколько раз подчеркнули, что акция носит исключительно мирный характер и они не будут переходить к силовым действиям.
Сторонники партии "Консервативное движение" ранее, 10 января, провели акцию протеста около дома гражданской активистки Наты Перадзе, которая, по их словам, облила краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен советский вождь Иосиф Сталин, в соборе Самеба в Тбилиси. После этого в правящей партии заявили, что работают над новой инициативой по ужесточению наказания за осквернение религиозных сооружений и религиозной атрибутики.
Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь.
Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы.
Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом.
Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты.
Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски.
В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было.
Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии.
Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию на субботу.
Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются.
Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, самим внести изменения, либо это будет сделано самой Патриархией.