https://sputnik-georgia.ru/20240113/skandal-vokrug-ikony-so-stalinym-v-gruzii--obraz-perepishut-pryamo-v-khrame-285615158.html

Скандал вокруг иконы со Сталиным в Грузии – образ перепишут прямо в храме

Скандал вокруг иконы со Сталиным в Грузии – образ перепишут прямо в храме

В Патриархии Грузии заявили, что икона святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, не соответствует канонам 13.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-13T15:10+0400

2024-01-13T15:10+0400

2024-01-13T15:10+0400

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иосиф сталин

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ната перадзе

патриархия грузии

альянс патриотов грузии

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Икона святой Матроны Московской, оказавшаяся на этой неделе в центре скандала, будет переписана прямо в Кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси, заявила лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили. Икона, пожертвованная храму "Альянсом патриотов", оказалась в центре внимания из-за клейма, на котором изображена встреча советского вождя Иосифа Сталина со святой Матроной. Патриархия рекомендовала переписать икону, так как в официальном житие святой Матроны нет такого эпизода и икона не соответствует канонам. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи. Скандал с иконой Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Почему в Грузии ужесточают наказание за осквернение святынь – ответ спикера парламента>>Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Патриархия Грузии призвала паству не выходить за рамки мирного протеста>>Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию на субботу. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, самим внести изменения, либо это будет сделано самой Патриархией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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религия , грузия, новости, иосиф сталин, ирма инашвили, ната перадзе, патриархия грузии, альянс патриотов грузии