https://sputnik-georgia.ru/20240113/tekuschiy-schet-platezhnogo-balansa-gruzii-profitsitnyy--novaya-statistika-285610684.html

Текущий счет платежного баланса Грузии профицитный – новая статистика

Текущий счет платежного баланса Грузии профицитный – новая статистика

Профицит текущего счета за третий квартал 2023 года составил 1% от квартального ВВП 13.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-13T10:20+0400

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Профицит текущего счета платежного баланса Грузии за третий квартал 2023 года составил 163,6 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.Впервые профицит текущего счета платежного баланса страны был зафиксирован в третьем квартале 2018 года.В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, профицит текущего счета в третьем квартале составил 2% от квартального ВВП.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за третий квартал составило 1,4 миллиарда долларов, что на 19,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом экспорт товаров увеличился на 5,2% в годовом исчислении, а импорт увеличился на 3,5%.Экспорт туристических услуг достиг 1,4 миллиарда долларов в третьем квартале 2023 года, что превышает показатель соответствующего периода 2019 года на 5,3%.Баланс доходов отрицательный и составляет 468,4 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда увеличилась на 5,4%, а отрицательный чистый инвестиционный доход снизился на 11%.Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика >>Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 6,1% в годовом исчислении до 889,2 миллиона долларов в третьем квартале 2023 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период снизились на 6,8% до 840,2 миллиона долларов.Чистые прямые иностранные инвестиции в третьем квартале составили 227 миллионов долларов, или 2,8% квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии