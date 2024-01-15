https://sputnik-georgia.ru/20240115/eto-kolossalnaya-problema---ekspert-rasskazala-o-migratsii-v-gruzii-285654734.html

Это колоссальная проблема – эксперт рассказала о миграции в Грузии

Это колоссальная проблема – эксперт рассказала о миграции в Грузии

Государство должно предлагать больше программ для тех граждан, которые хотят вернуться в Грузию, считает эксперт 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T20:15+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Проблема существует, и она колоссальная – граждане Грузии мигрируют в поисках лучшей жизни, рассказала замдиректора по международным связям Центра постсоветских стран, эксперт по вопросам миграции ЕС и постсоветского пространства Анна Хотивришвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Среди причин, которые вынуждают граждан мигрировать, – финансовые проблемы, долги в банках. Кроме того, по словам эксперта, все чаще приходится сталкиваться с интеллектуальной миграцией, когда страна теряет интеллектуальную часть населения. "Очень сложно будет в дальнейшем вернуть интеллектуальных мигрантов", — сказала Хотивришвили. Эксперт не исключает, что вскоре для поиска лучшей жизни мигранты будут чаще ездить в Россию и именно Россия может стать альтернативой странам ЕС для граждан Грузии.Сколько проектов осуществило правительство Грузии для помощи мигрантам? >> В качестве решения проблемы эксперт предлагает увеличение числа новых государственных программ по интеграции и их трудоустройства. Государство должно предлагать больше программ для тех граждан, которые хотят вернуться в Грузию, чтобы как минимум на первом этапе у них были условия для нормальной жизни, подытожила Хотивришвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, миграция, миграционные новости грузии сегодня, пресс-центр