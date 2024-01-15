https://sputnik-georgia.ru/20240115/v-klinikakh-gruzii-net-mest-kommentariy-glavnogo-infektsionista-strany-285649933.html

В клиниках Грузии нет мест? Комментарий главного инфекциониста страны

В клиниках Грузии нет мест? Комментарий главного инфекциониста страны

Нагрузка на госпитальный сектор возросла, но никакой перегруженности нет, заявил врач 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T16:00+0400

2024-01-15T16:00+0400

2024-01-15T16:07+0400

грузия

общество

новости

тенгиз церцвадзе

республиканская клиническая инфекционная больница

грипп

грипп атакует грузию

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Грузии Тенгиз Церцвадзе опроверг информацию о том, что клиники страны переполнены из-за распространения вирусных заболеваний и мест для пациентов нет. В течение последних нескольких недель медики в Грузии заговорили о резком росте обращаемости пациентов в медучреждения. По их словам, больницы переполнены, особенно детские отделения. Глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что ничего особенного не происходит и данная ситуация характерна сезону вирусов. Церцвадзе подтвердил, что за последнее время наблюдается рост случаев респираторных инфекций, увеличена и нагрузка на клиники, однако ничего необычного не происходит. "Абсолютно нет необходимости драматизировать ситуацию, нет повода для паники… Этот рост был ожидаем", – отметил Церцвадзе. Директор больницы отметил, что в 2024 году не зафиксировано случаев смерти от вируса гриппа. Грузинские медики ожидают увеличения случаев заболевания гриппом >>По словам Церцвадзе, в течение последних трех лет, пока Грузия боролась с коронавирусом, в стране обязательным было ношение масок, изоляция, были ограничены массовые собрания – все это мешало распространению респираторных заболеваний, по этой причине случаев вируса гриппа было мало. После того, как ограничения, связанные с коронавирусом, были сняты, показатель респираторных заболеваний увеличился и достиг той отметки, которая в стране обычно была до пандемии COVID-19. По данным ВОЗ, в мире каждый год из-за гриппа умирают в среднем от 290 тысяч до 650 тысяч человек. Как бороться с COVID и гриппом – ответ офиса ВОЗ>>По словам Церцвадзе, подобная информация, что случаев респираторных инфекций очень много и в клиниках нет мест, вызывает искусственную панику среди общества. При этом Церцвадзе не исключил, что в некоторых детских клиниках в течение нескольких дней была загруженная обстановка, но есть много других больниц, которые могут принять пациентов. Ранее бывший главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что основания для паники в связи с эпидемиологической ситуацией в стране нет, но положение требует внимания. На данный момент большая часть случаев приходится на вирус гриппа, но внимания также требует респираторно-синцитиальный вирус. В этом сезоне встречаются и аденовирус, риновирус, которые всегда циркулируют в этот период. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях. В январе 2019 в Грузии бушевал вирус гриппа H1N1. Количество умерших от H1N1 тогда составило 22 человека. Количество заболевших составляло сто случаев на сто тысяч человек. Эпидемией считается, когда число заболевших на сто тысяч составляет 450 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, республиканская клиническая инфекционная больница, грипп, грипп атакует грузию