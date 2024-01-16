https://sputnik-georgia.ru/20240116/pravitelstvo-gruzii-rastorglo-kontrakt-s-kitayskoy-kompaniey-na-stroitelstvo-dorogi-285659335.html

Правительство Грузии расторгло контракт с китайской компанией на строительство дороги

Правительство Грузии расторгло контракт с китайской компанией на строительство дороги

Будет объявлен новый тендер, чтобы быстрее найти строительную компанию, которая выполнит данные дорожные работы в 2024 году 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T10:02+0400

2024-01-16T10:02+0400

2024-01-16T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Правительство Грузии расторгло контракт с китайской компанией "Синогидро", ремонтирующей 42-километровый участок Хуло-Зарзма автомобильной дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Проект автодороги Батуми (Ангиса) - Ахалцихе разделен на 3 участка, в общей сложности будет восстановлено и отремонтировано 47 километров дорог и 7 мостов. Будет уложено двухполосное асфальтобетонное покрытие. Участок длиной до 5 км финансируется из государственного бюджета. А 42-километровый участок – Кувейтским фондом. Общая стоимость работ составляет 95,7 миллиона лари. По словам министра экономики Левана Давиташвили, у компании-подрядчика не было достаточного прогресса на местах, поэтому было принято решение расторгнуть контракт. "Синогидро" является вторым подрядчиком, которого отстранили от проекта. Первым подрядчиком на этом участке была итальянская компания Todini, с которой в 2018 году был подписан контракт на сумму 110 млн лари, но компания выполнила лишь небольшую часть своих обязательств, поэтому в октябре 2020 года ее сменила "Синогидро". Как идет строительство еще одного участка дороги к границе Грузии с Азербайджаном? >>По информации Мининфраструктуры, будет объявлен новый тендер, чтобы быстрее найти строительную компанию, которая выполнит данные дорожные работы в 2024 году. Обновленная дорога Хуло-Зарзмы свяжет регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию по кратчайшему маршруту. Обновленный участок начнется с поселка Хуло и через перевал Годердзи дойдет до села Зарзма Адигенского района. На каком этапе строительство дороги через Рикотский перевал? >>Дорога проходит по сложному рельефу, и ее восстановление и ремонт будут способствовать улучшению социально-экономического положения населения высокогорной Аджарии и Самцхе-Джавахети, а также развитию туризма, так как она соединяет горнолыжный курорт Бешуми с Батуми и Тбилиси. Благодаря обновленной дороге время пути из Батуми до Ахалцихе, который занимает два часа, сократится до 1,5 часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, батуми, ахалцихе, самцхе-джавахети, строительство дороги