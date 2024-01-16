https://sputnik-georgia.ru/20240116/premer-gruzii-vyrazil-reshitelnuyu-podderzhku-printsipu-edinogo-kitaya-285668061.html

Премьер Грузии выразил решительную поддержку принципу единого Китая

Премьер Грузии выразил решительную поддержку принципу единого Китая

Большинство стран мира считают Тайвань провинцией Китая 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T11:59+0400

2024-01-16T11:59+0400

2024-01-16T12:40+0400

новости

политика

грузия

пекин

си цзиньпин

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий гарибашвили

китай

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285666879_130:317:1463:1067_1920x0_80_0_0_2da1048c0d2802e5a8c7e59ed7af1a64.jpg

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с китайским послом Чжоу Цзянь еще раз выразил решительную поддержку правительства страны принципу единого Китая, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. На встрече, состоявшейся в администрации правительства Грузии, стороны обсудили тесные дружеские отношения между двумя странами, которые в прошлом году углубились до уровня стратегического партнерства, а также дальнейшие перспективы сотрудничества. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией но, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, считается одной из китайских провинций.Как отмечено в сообщении, стороны в очередной раз дали высокую оценку состоявшейся в прошлом году во время визита в Пекин встрече премьера Грузии с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, отметив ее важность в грузино−китайских отношениях. Они обсудили вопросы реализации планов, определенных сторонами в рамках визита. В настоящее время делегация правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" во главе с председателем Ираклием Кобахидзе находится в Китае, где проводит встречи на высшем уровне. Визит депутатов "Грузинской мечты" в КНР продлится с 15 по 20 января.Лидер "Грузинской мечты" раскрыл реальную цель визита в Китай>>В конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – уровень стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между странами было сделано во время рабочего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай. Власти Грузии назвали это историческим решением на благо обеих стран и отметили, что рассчитывают на внушительный рост китайских инвестиций. Оппозиционеры в свою очередь увидели в установлении стратегического партнерства с Китаем риски для отношений Грузии с Западом. Они призвали власти выстраивать отношения с Китаем с осторожностью – развивать экономические связи, но ни в коем случае не сближаться политически. Власти страны настаивают на том, что прозападный внешнеполитический курс Грузии является неизменным и при этом Грузии есть что предложить Западу. К примеру, то, что страна является частью Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который стал особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы.Выборы в Тайване Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Лидер выступающей за "независимость" Тайваня партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов.Выборы на Тайване выиграл Пекин>>Вскоре после публикации последних данных по выборам на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

пекин

китай

тайвань

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, политика, грузия, пекин, си цзиньпин, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили, китай, тайвань