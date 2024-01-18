https://sputnik-georgia.ru/20240118/armiya-gruzii-silnee-armyanskoy-no-slabee-azerbaydzhanskoy--global-firepower-index-285712115.html

Армия Грузии сильнее армянской, но слабее азербайджанской – Global Firepower Index

Армия Грузии сильнее армянской, но слабее азербайджанской – Global Firepower Index

Первое место в рейтинге досталось США, а второе – России 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T10:05+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Армия Грузии на 2024 год занимает 84 место из 145 стран, согласно ежегодному рейтингу Global Firepower Index 2024.Рейтинг был составлен с использованием индекса PwrIndx, оценивающего количество воинских частей, финансовое положение, логистические возможности и географию страны.Грузинская армия существенно отстает от армии Азербайджана, которая расположилась на 59-м месте. При этом армия Грузии превосходит армянскую, расположившуюся на 102-м месте. Первое место в рейтинге досталось США, а второе – России. Третье место в рейтинге армий мира занял Китай. За ним следуют Индия и Южная Корея.Тотального призыва не будет, но и откосить не удастся – министр обороны Грузии>>Армия Турции расположилась на восьмом месте, армия Ирана – на 14-м, армия Израиля – на 17-м. Украина заняла 18-ю строчку рейтинга, а Германия – 19-ю.Последние места в рейтинге достались Суринаму, Молдове и Бутану.В конце октября прошлого года американский журнал U.S. News & World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. Второе место в рейтинге военной мощи заняли США, третье – Китай. На четвертой строчке списка расположился Израиль. На пятой – Южная Корея. Украина заняла шестое место. В первую десятку также вошли Иран, Великобритания, Германия и Турция.В свою очередь профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что российская армия стала еще мощнее с начала спецоперации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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