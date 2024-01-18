https://sputnik-georgia.ru/20240118/bolee-100-tysyach-detey-v-gruzii-zhivut-v-nischete-285714585.html

Более 100 тысяч детей в Грузии живут на грани нищеты

Более 100 тысяч детей в Грузии живут на грани нищеты

Семьи с низкими баллами по шкале оценки благосостояния в Грузии получают денежную помощь от государств 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T09:40+0400

2024-01-18T09:40+0400

2024-01-18T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. На грани нищеты в Грузии живет 104 948 детей младше 16 лет, говорится в материалах на сайте Агентства социального обслуживания. Согласно данным Агентства, рейтинг семей, в которых живут эти дети, не превышает 50 тысяч баллов по шкале оценки благосостояния. Баллы начисляются в соответствии с соотношением доходов семьи и необходимых минимальных расходов, местом проживания, уровнем жизни и уровнем образования. Чем меньше баллов набирает семья, тем она беднее и тем меньше у нее средств для содержания ребенка, обеспечения его полноценным питанием и образованием. Согласно последним данным на 1 января 2024 года, в Грузии 54 669 детей живет в семьях, общее благосостояние которых оценивается на 30 тысяч баллов, то есть в семьях, живущих за чертой бедности. Еще 50 279 детей живут в семьях на грани бедности – благосостояние их семей оценивается от 30 тысяч до 50 тысяч баллов. В Грузии не будет ни одной бездомной многодетной семьи – министр>>Семьи с низкими баллами получают денежную помощь от государства в размере 200 лари на ребенка при минимальном прожиточном уровне 249,7 лари, который рассчитан исходя из минимальных цен на продукты и услуги, исключая расходы на образование. При этом в Грузии есть множество бесплатных программ, которые позволяют таким детям участвовать в различных внешкольных активностях, в том числе посещать различные кружки или бесплатно, или за половину цены, а также для них действуют льготы при посещении различных мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, тбилиси, агентство социального обслуживания грузии