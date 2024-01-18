https://sputnik-georgia.ru/20240118/ekonomicheskomu-progressu-gruzii-mozhno-pozavidovat--prezident-serbii-285733927.html
Экономическому прогрессу Грузии можно позавидовать – президент Сербии
Экономическому прогрессу Грузии можно позавидовать – президент Сербии
Без китайских инвестиций и тесного сотрудничества с Пекином Грузия не сможет работать легко и успешно, заявил Вучич 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T19:04+0400
2024-01-18T19:04+0400
2024-01-18T19:04+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Прогресс экономики Грузии впечатляющий и ему можно позавидовать, заявил президент Сербии Александр Вучич на одной из дискуссий в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Всемирный экономический форум в Давосе в 2024 году проходит 15-19 января. Грузинскую делегацию возглавляет премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который проводит встречи с коллегами из разных стран, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов. В рамках Всемирного экономического форума глава правительства также принимает участие в нескольких панельных дискуссиях. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%. Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%. "Если вы помните время, когда Грузия была восходящей звездой на геополитическом небе Европы, каковы были тогда темпы экономического роста? Почти 0,1%. А сегодня никто не говорит о прекрасных результатах правительства Ираклия, потому что мы сами не можем добиться таких результатов в Европе", – сказал президент Сербии. Грузия увеличила экспорт в Сербию более чем в пять раз >>Также глава Сербии подчеркнул тот факт, что Грузия и Китай вывели свое сотрудничество на стратегический уровень, отметив, что скоро премьеру Грузии будут задавать вопрос, с кем у Грузии тесные связи, с Китаем или Евросоюзом. "Ему (Гарибашвили, прим.) нужно работать на благо своей страны. Без китайских инвестиций и тесного сотрудничества с ними она (Грузия, прим.) не сможет работать легко и успешно. Европа должна это понять, они будут более влиятельными, если проанализируют это и не будут давить ни на Ираклия, ни на меня, потому что я не собираюсь забирать 30% китайских инвестиций у своей страны. Я не имею на это права", – сказал Вучич. Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. Отношения между странами значительно активизировались в 2017-2018 годах, о чем свидетельствует обмен визитами на высоком уровне.Во время визита вице-премьера, министра иностранных дел Грузии в Сербию в 2018 году стороны договорились разместить по одному дипломату в каждой из столиц, что обеспечит больший динамизм отношений. В рамках визита подписано соглашение о безвизовом режиме, что будет способствовать активизации контактов между людьми.Также между Грузией и Сербией подписано семь соглашений, которые регулируют отношения в сфере экономики, торговли, консульства и т. д.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, сербия, европа, давос, александр вучич, ираклий гарибашвили, китай
грузия, новости, экономика, сербия, европа, давос, александр вучич, ираклий гарибашвили, китай
Экономическому прогрессу Грузии можно позавидовать – президент Сербии
Без китайских инвестиций и тесного сотрудничества с Пекином Грузия не сможет работать легко и успешно, заявил Вучич
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Прогресс экономики Грузии впечатляющий и ему можно позавидовать, заявил президент Сербии Александр Вучич на одной из дискуссий в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Всемирный экономический форум в Давосе в 2024 году проходит 15-19 января. Грузинскую делегацию возглавляет премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который проводит встречи с коллегами из разных стран, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов. В рамках Всемирного экономического форума глава правительства также принимает участие в нескольких панельных дискуссиях.
"Ираклий Гарибашвили мой большой друг. Я очень ценю экономический успех Грузии, который впечатляющий и я им завидую. Мы в Европе почему-то беспочвенно думаем, что мы стоим выше других. Мы услышали слова Ираклия. Неважно, что произойдет в его политической карьере в ближайшие 1-2 или 5 лет, но я считаю, что он вполне достоин управлять страной столько, сколько отведен ему срок", – заявил Вучич.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%. Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%.
"Если вы помните время, когда Грузия была восходящей звездой на геополитическом небе Европы, каковы были тогда темпы экономического роста? Почти 0,1%. А сегодня никто не говорит о прекрасных результатах правительства Ираклия, потому что мы сами не можем добиться таких результатов в Европе", – сказал президент Сербии.
Также глава Сербии подчеркнул тот факт, что Грузия и Китай вывели свое сотрудничество на стратегический уровень, отметив, что скоро премьеру Грузии будут задавать вопрос, с кем у Грузии тесные связи, с Китаем или Евросоюзом.
"Ему (Гарибашвили, прим.) нужно работать на благо своей страны. Без китайских инвестиций и тесного сотрудничества с ними она (Грузия, прим.) не сможет работать легко и успешно. Европа должна это понять, они будут более влиятельными, если проанализируют это и не будут давить ни на Ираклия, ни на меня, потому что я не собираюсь забирать 30% китайских инвестиций у своей страны. Я не имею на это права", – сказал Вучич.
Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. Отношения между странами значительно активизировались в 2017-2018 годах, о чем свидетельствует обмен визитами на высоком уровне.
Во время визита вице-премьера, министра иностранных дел Грузии в Сербию в 2018 году стороны договорились разместить по одному дипломату в каждой из столиц, что обеспечит больший динамизм отношений. В рамках визита подписано соглашение о безвизовом режиме, что будет способствовать активизации контактов между людьми.
Также между Грузией и Сербией подписано семь соглашений, которые регулируют отношения в сфере экономики, торговли, консульства и т. д.