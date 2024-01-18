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Интернет в Грузии почти в 2,5 раза дороже, чем в Европе – данные исследования
Интернет в Грузии почти в 2,5 раза дороже, чем в Европе – данные исследования
А мобильный интернет 10 Гб и 900 минут разговора в Грузии на 35% дороже средней цены в 24 европейских странах 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T12:20+0400
2024-01-18T12:20+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Фиксированный интернет 100 Мб/с в Грузии на 136% дороже, чем в европейских странах, сообщает Комиссия по коммуникациям, приводя данные исследования британской компании Strategy Analytics. Такие результаты показал сравнительный анализ цен на телекоммуникационные услуги в Грузии с аналогичными показателями 22 стран-членов ЕС и Великобритании, проведенный Strategy Analytics в апреле 2023 года по заказу Комиссии. Согласно исследованию, мобильный интернет 10 Гб и 900 минут разговора в Грузии на 35% дороже средней цены в 24 европейских странах. Согласно результатам исследования, услуги низкого объема и скорости интернета в Грузии как на рынке мобильной, так и фиксированной связи практически аналогичны или дешевле, чем цены в странах, включенных в исследование. Что касается цен на высокоскоростные услуги и большего объема, то они значительно превышают средние показатели европейских стран. 5G в Грузии – уже реальность: быстрый интернет появился в Тбилиси и на горных курортах>>Согласно исследованию, высокие цены на объемные и высокоскоростные услуги особенно важны и проблематичны, поскольку, по данным 2022 года, потребление мобильного Интернета резко растет и достигает в среднем 12 Гб. Кроме того, отмечено, что тенденция использования интернета в эпоху цифровых технологий направлена на увеличение скорости и объема использования, которые еще больше возрастут с появлением Интернета 5G. Аналогичная ситуация и с услугами фиксированного Интернета, поскольку время, проводимое пользователями онлайн, и спрос на получение различных услуг онлайн увеличивается, поэтому роль услуг высокоскоростного Интернета критически важна для абонентов, что является проблемой в Грузии. Британская компания провела сравнительный анализ с участием двух крупных грузинских операторов "Магтиком" и "Силкнет", которые владеют более 70% телекоммуникационного рынка Грузии, и предлагают пользователям как фиксированный, так и мобильный интернет. Чтобы улучшить результаты, выявленные в сравнительном анализе цен, Комиссия по коммуникациям примет соответствующие решения после завершения комплексного исследования телекоммуникационного рынка, чтобы грузинские потребители, как и европейские потребители, могли пользоваться большими объемами и высокоскоростными телекоммуникационными услугами по доступной цене.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика
Интернет в Грузии почти в 2,5 раза дороже, чем в Европе – данные исследования
12:20 18.01.2024 (обновлено: 13:03 18.01.2024)
А мобильный интернет 10 Гб и 900 минут разговора в Грузии на 35% дороже средней цены в 24 европейских странах
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Фиксированный интернет 100 Мб/с в Грузии на 136% дороже, чем в европейских странах, сообщает Комиссия по коммуникациям, приводя данные исследования британской компании Strategy Analytics.
Такие результаты показал сравнительный анализ цен на телекоммуникационные услуги в Грузии с аналогичными показателями 22 стран-членов ЕС и Великобритании, проведенный Strategy Analytics в апреле 2023 года по заказу Комиссии.
Согласно исследованию, мобильный интернет 10 Гб и 900 минут разговора в Грузии на 35% дороже средней цены в 24 европейских странах.
"Пока в Грузии будут сохранены высокие цены на высокоскоростной интернет, пользователи будут вновь вынуждены выбирать низкоскоростные услуги или платить значительно высокие, премиальные цены, чтобы получить высокую скорость/объем", – говорится в заключении.
Согласно результатам исследования, услуги низкого объема и скорости интернета в Грузии как на рынке мобильной, так и фиксированной связи практически аналогичны или дешевле, чем цены в странах, включенных в исследование. Что касается цен на высокоскоростные услуги и большего объема, то они значительно превышают средние показатели европейских стран.
Согласно исследованию, высокие цены на объемные и высокоскоростные услуги особенно важны и проблематичны, поскольку, по данным 2022 года, потребление мобильного Интернета резко растет и достигает в среднем 12 Гб.
Кроме того, отмечено, что тенденция использования интернета в эпоху цифровых технологий направлена на увеличение скорости и объема использования, которые еще больше возрастут с появлением Интернета 5G.
Аналогичная ситуация и с услугами фиксированного Интернета, поскольку время, проводимое пользователями онлайн, и спрос на получение различных услуг онлайн увеличивается, поэтому роль услуг высокоскоростного Интернета критически важна для абонентов, что является проблемой в Грузии.
Британская компания провела сравнительный анализ с участием двух крупных грузинских операторов "Магтиком" и "Силкнет", которые владеют более 70% телекоммуникационного рынка Грузии, и предлагают пользователям как фиксированный, так и мобильный интернет.
Чтобы улучшить результаты, выявленные в сравнительном анализе цен, Комиссия по коммуникациям примет соответствующие решения после завершения комплексного исследования телекоммуникационного рынка, чтобы грузинские потребители, как и европейские потребители, могли пользоваться большими объемами и высокоскоростными телекоммуникационными услугами по доступной цене.