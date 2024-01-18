https://sputnik-georgia.ru/20240118/internet-v-gruzii-pochti-v-25-raza-dorozhe-chem-v-evrope--dannye-issledovaniya-285722329.html

Интернет в Грузии почти в 2,5 раза дороже, чем в Европе – данные исследования

Интернет в Грузии почти в 2,5 раза дороже, чем в Европе – данные исследования

А мобильный интернет 10 Гб и 900 минут разговора в Грузии на 35% дороже средней цены в 24 европейских странах 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T12:20+0400

2024-01-18T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Фиксированный интернет 100 Мб/с в Грузии на 136% дороже, чем в европейских странах, сообщает Комиссия по коммуникациям, приводя данные исследования британской компании Strategy Analytics. Такие результаты показал сравнительный анализ цен на телекоммуникационные услуги в Грузии с аналогичными показателями 22 стран-членов ЕС и Великобритании, проведенный Strategy Analytics в апреле 2023 года по заказу Комиссии. Согласно исследованию, мобильный интернет 10 Гб и 900 минут разговора в Грузии на 35% дороже средней цены в 24 европейских странах. Согласно результатам исследования, услуги низкого объема и скорости интернета в Грузии как на рынке мобильной, так и фиксированной связи практически аналогичны или дешевле, чем цены в странах, включенных в исследование. Что касается цен на высокоскоростные услуги и большего объема, то они значительно превышают средние показатели европейских стран. 5G в Грузии – уже реальность: быстрый интернет появился в Тбилиси и на горных курортах>>Согласно исследованию, высокие цены на объемные и высокоскоростные услуги особенно важны и проблематичны, поскольку, по данным 2022 года, потребление мобильного Интернета резко растет и достигает в среднем 12 Гб. Кроме того, отмечено, что тенденция использования интернета в эпоху цифровых технологий направлена ​​на увеличение скорости и объема использования, которые еще больше возрастут с появлением Интернета 5G. Аналогичная ситуация и с услугами фиксированного Интернета, поскольку время, проводимое пользователями онлайн, и спрос на получение различных услуг онлайн увеличивается, поэтому роль услуг высокоскоростного Интернета критически важна для абонентов, что является проблемой в Грузии. Британская компания провела сравнительный анализ с участием двух крупных грузинских операторов "Магтиком" и "Силкнет", которые владеют более 70% телекоммуникационного рынка Грузии, и предлагают пользователям как фиксированный, так и мобильный интернет. Чтобы улучшить результаты, выявленные в сравнительном анализе цен, Комиссия по коммуникациям примет соответствующие решения после завершения комплексного исследования телекоммуникационного рынка, чтобы грузинские потребители, как и европейские потребители, могли пользоваться большими объемами и высокоскоростными телекоммуникационными услугами по доступной цене.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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