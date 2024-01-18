https://sputnik-georgia.ru/20240118/kaladze-vs-khazaradze-mer-tbilisi-otvetil-na-video-kompromat-oppozitsionera-285729064.html

Каладзе vs Хазарадзе: мэр Тбилиси ответил на "видео-компромат" оппозиционера

Каладзе vs Хазарадзе: мэр Тбилиси ответил на "видео-компромат" оппозиционера

Каладзе ответил на публикацию, в которой он говорит о Саакашвили 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T15:15+0400

2024-01-18T15:15+0400

2024-01-18T16:53+0400

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михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

компромат

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуку Хазарадзе в трусости из-за выложенного в соцсеть отрывка старого видео, на котором он будучи еще футболистом хвалит проделанную властями Михаила Саакашвили работу. Хазарадзе выложил "видео-компромат" в Сеть с подписью: "Действительно все все помнят... Об остальном в суде". Это он сделал после слов Каладзе, что "Хазарадзе был первым, кто совершал грязные дела, и был мальчиком на побегушках у Саакашвили".На архивном видео экс-президент Михаил Саакашвили говорит, что Каладзе смог стать одним из самых успешных спортсменов и футболистов, а сейчас он может стать президентом. Каладзе, в свою очередь, благодарит Саакашвили за комплимент. Он также говорит, что человек должен быть слепым, чтобы не видеть, что было сделано в стране за последние четыре года. Но при этом отмечает, что сделать предстоит еще многое. По словам Каладзе, генсека правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", все хорошо знают, что это за видео. "В этом видео я рассказываю о том, какие хорошие дела делались, а также о проблемах, душевной боли и тяжелых фактах, которые происходили тогда. Вторая часть видео была вырезана, и опубликована только первая. Здесь все ясно, и общество хорошо видит, кто такой Мамука Хазарадзе", – сказал Каладзе. Нет никакой перспективы – депутат о шансах "Лело" на парламентских выборах в Грузии>>Хазарадзе намерен подать в суд на Каладзе за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации и потребовать "опровержения ложных сообщений". Банкиры и основатели одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамука Хазарадзе и его партнер по бизнесу Бадри Джапаридзе создали партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, мамука хазарадзе, каха каладзе, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, компромат