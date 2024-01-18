https://sputnik-georgia.ru/20240118/parkovka-v-aeroportu-kutaisi-stala-znachitelno-bolshe-285720807.html
Парковка в аэропорту Кутаиси стала значительно больше
Парковка в аэропорту Кутаиси стала значительно больше
В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, что стало рекордным показателем 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T11:35+0400
2024-01-18T11:35+0400
2024-01-18T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Новая автомобильная парковка, рассчитанная на 500 мест, обустроена в международном аэропорту Кутаиси, который теперь может разместить до 700 автомобилей, сообщает Объединение аэропортов Грузии. В проект расширения автостоянки было инвестировано 3,9 миллиона лари (около 1,4 млн долларов), которые Объединение аэропортов Грузии полностью окупило за счет собственных доходов. Всего в рамках проекта ремонта аэропорта уложено 20 тыс. кв. м асфальта, появились новые пешеходные дорожки, дренажная система и установлено декоративное ограждение. К концу месяца заработает и новая система освещения территории. Рекордный рост – новые данные пассажиропотока в аэропорту Кутаиси>>В этом году в аэропорту имени Давида Агмашенебели запланировано несколько важных инфраструктурных проектов. В том числе начнется реконструкция платформы и стоянки для самолетов, а также строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км. Кутаисский аэропорт является вторым по величине аэропортом в стране со среднегодовым ростом в 30% и одним из самых быстрорастущих в Европе на сегодняшний день. Прошедший год стал историческим для Международного аэропорта Кутаиси. В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. В 2023 году аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, кутаиси, кутаисский международный аэропорт
грузия, новости, общество, кутаиси, кутаисский международный аэропорт
Парковка в аэропорту Кутаиси стала значительно больше
11:35 18.01.2024 (обновлено: 11:59 18.01.2024)
В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, что стало рекордным показателем
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Новая автомобильная парковка, рассчитанная на 500 мест, обустроена в международном аэропорту Кутаиси, который теперь может разместить до 700 автомобилей, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
В проект расширения автостоянки было инвестировано 3,9 миллиона лари (около 1,4 млн долларов), которые Объединение аэропортов Грузии полностью окупило за счет собственных доходов.
Всего в рамках проекта ремонта аэропорта уложено 20 тыс. кв. м асфальта, появились новые пешеходные дорожки, дренажная система и установлено декоративное ограждение. К концу месяца заработает и новая система освещения территории.
В этом году в аэропорту имени Давида Агмашенебели запланировано несколько важных инфраструктурных проектов. В том числе начнется реконструкция платформы и стоянки для самолетов, а также строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км.
"Это позволит нам в будущем принимать и обслуживать все типы пассажирских и грузовых самолетов в аэропорту Кутаиси", – говорится в заявлении.
Кутаисский аэропорт является вторым по величине аэропортом в стране со среднегодовым ростом в 30% и одним из самых быстрорастущих в Европе на сегодняшний день.
Прошедший год стал историческим для Международного аэропорта Кутаиси. В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров.
Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. В 2023 году аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году.