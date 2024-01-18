https://sputnik-georgia.ru/20240118/partiya-eks-premera-gakhariya-i-natsionalnoe-dvizhenie-sostoyat-v-koalitsii--kaladze-285730869.html

Партия экс-премьера Гахария и "Национальное движение" состоят в коалиции – Каладзе

Партия экс-премьера Гахария и "Национальное движение" состоят в коалиции – Каладзе

По словам мэра, главная забота партии "За Грузию" – преодолеть 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T16:44+0400

2024-01-18T16:44+0400

2024-01-18T16:44+0400

политика

новости

грузия

георгий гахария

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283850186_89:313:1959:1365_1920x0_80_0_0_384b432634d2d8c96ff7bb5f778dd981.jpg

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" состоит в коалиции и сотрудничает с бывшей правящей партией "Единое национальное движение", заявил мэр столицы Каха Каладзе СМИ. Один из лидеров партии "За Грузию", депутат Михаил Даушвили заявил, что они не состоят в коалиции с "Национальным движением". При этом он признал, что партия Гахария использовала "Нацдвижение" после выборов в органы местного управления, чтобы сделать своих представителей председателями Сакребуло и эти места не достались правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По словам мэра, главная забота партии "За Грузию" – преодолеть 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах в октябре 2024 года. Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, георгий гахария, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение