https://sputnik-georgia.ru/20240119/gde-v-gruzii-podorozhali-gostinitsy-dannye-issledovaniya-285754485.html

Где в Грузии подорожали гостиницы? Данные исследования

Где в Грузии подорожали гостиницы? Данные исследования

Средняя цена за номер в 5-звездочных отелях составляет 407 лари 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T18:31+0400

2024-01-19T18:31+0400

2024-01-19T18:31+0400

туризм

экономика

грузия

самцхе-джавахети

самегрело-земо сванети

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Индекс цен отелей Грузии в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года увеличился на 10,9%, больше всего выросло количество размещений в гостиницах региона Самцхе-Джавахети, говорится в ежемесячном обзоре туризма исследовательского центра PMCG. По данным исследования, индекс цен 3, 4 и 5-звездочных отелей вырос на 10,0%, а цен в отелях семейного типа выросли на 7%. В декабре по сравнению с предыдущим месяцем самый низкий индекс цен был в регионе Самегрело-Земо Сванети (0,0%). Кроме того, в годовом исчислении (по сравнению с декабрем 2022 года) индекс цен гостиниц снизился на 7%, в том числе индекс цен отелей 3, 4 и 5 звезд на 10%, и цены гостевых домов снизились на 5,5%. Годовой индекс был самым высоким в Гурии (19,6%), наименьшим – в Тбилиси (-11,5%). Спрос на квартиры в Тбилиси продолжает сокращаться – новые данные>>В декабре 2023 года средняя цена 3-звездочных отелей в Грузии составляла 157 лари, а средняя цена 4-звездочных отелей – 253 лари. Средняя цена в гостевых домах составила 123 лари. Средняя цена 5-звездочных отелей составила 407 лари. Средняя цена стандартного 2-комнатного номера в гостинице в Кахети составила 547 лари, в Тбилиси – 529 лари, Гурии – 409 лари, в Аджарии – 325 лари. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 января в размере 2,6576 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

самегрело-земо сванети

тбилиси

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туризм, экономика, грузия, самцхе-джавахети, самегрело-земо сванети, тбилиси