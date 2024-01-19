https://sputnik-georgia.ru/20240119/gruziya-i-kitay-imeyut-bolshoy-potentsial-dlya-sotrudnichestva--zamglavy-soveta-shankhaya-285746715.html

Грузия и Китай имеют большой потенциал для сотрудничества – шанхайский чиновник

Грузия и Китай имеют большой потенциал для сотрудничества – шанхайский чиновник

В Пекине довольны динамикой развития отношений между странами 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T13:33+0400

2024-01-19T13:33+0400

2024-01-19T14:34+0400

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ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузия и Китайская Народная Республика имеют большой потенциал для сотрудничества, и визит делегации правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" станет еще одним продвижением в этом направлении, заявил заместитель председателя Совета Шанхая Чень Цзин. Делегация правящей партии во главе с председателем Ираклием Кобахидзе находится в Китае, где проводит встречи на высшем уровне. В рамках визита ряд встреч состоялся в Пекине. А накануне члены делегации встретились с замглавой Совета Шанхая Чень Цзином, после чего состоялся официальный ужин в честь делегации "Грузинской мечты". Визит депутатов "Грузинской мечты" в КНР продлится с 15 по 20 января. Представители грузинской делегации уже встретились с председателем департамента международных связей Коммунистической партии Китая Лю Цзин Чао и его заместителем Сунь Хайяном, а также с руководством Центра исследований развития Госсовета. Отношения Грузии с КитаемГрузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, на 9,5% меньше по сравнению с отчетным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года экспорт из Грузии в Китай снизился на 57,1% и составил 283,4 миллиона долларов. Импорт из Китая в Грузию вырос на 21,4% и составил более 1,2 миллиарда долларов. Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД >>Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала 2023 года число визитов граждан Китая в Грузию составило 33 014, более чем в шесть раз больше (+526%), чем в январе-сентябре 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в течение трех кварталов 2019 года (периода до пандемии COVID-19). В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между странами было сделано во время рабочего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай. Средний коридор без фактора Китая нереален – депутат парламента Грузии >>Власти Грузии назвали это историческим решением на благо обеих стран и отметили, что рассчитывают на внушительный рост китайских инвестиций. Оппозиционеры в свою очередь увидели в установлении стратегического партнерства с Китаем риски для отношений Грузии с Западом. Они призвали власти выстраивать отношения с Китаем с осторожностью – развивать экономические связи, но ни в коем случае не сближаться политически. Власти страны настаивают на том, что прозападный внешнеполитический курс Грузии является неизменным и при этом Грузии есть что предложить Западу. К примеру, то, что страна является частью Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который стал особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, китай, шанхай, пекин, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия