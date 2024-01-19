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"Место встречи: Горы" – мультимедийная выставка проходит в Тбилиси
"Место встречи: Горы" – мультимедийная выставка проходит в Тбилиси
На выставке представлены работы девяти грузинских фотографов и работы художника, исследователя и антрополога из Литвы Дависа Канепе 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T14:05+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Мультимедийная выставка "Место встречи: Горы" проходит в Тбилисском музее фотографии и мультимедиа в гостинце "Стамба", которая продлится до 10 февраля. "Место встречи: Горы" – это итоговая выставка одноименной программы художественной резиденции, проводимой в горной Аджарии, которая объединяет работы девяти грузинских фотографов и работы художника, исследователя и антрополога из Литвы Дависа Канепе. Художественные резиденции в горной Аджарии – программа, инициированная Тбилисским фотофестивалем, который прошел в 2023 году. Проект был проведен при поддержке европейской платформы MagiC Carpets и Королевства Нидерландов в Грузии. Ушел из жизни грузинский фотограф Анри Табагуа>>Помимо горной Аджарии, в память о погибшем летом 2023 года молодом батумском фотографе Анри Табагуа, на выставке представлены и фотографии побережья Аджарии. Посещение свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"Место встречи: Горы" – мультимедийная выставка проходит в Тбилиси
14:05 19.01.2024 (обновлено: 14:56 19.01.2024)
На выставке представлены работы девяти грузинских фотографов и работы художника, исследователя и антрополога из Литвы Дависа Канепе
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Мультимедийная выставка "Место встречи: Горы" проходит в Тбилисском музее фотографии и мультимедиа в гостинце "Стамба", которая продлится до 10 февраля.
"Место встречи: Горы" – это итоговая выставка одноименной программы художественной резиденции, проводимой в горной Аджарии, которая объединяет работы девяти грузинских фотографов и работы художника, исследователя и антрополога из Литвы Дависа Канепе.
Художественные резиденции в горной Аджарии – программа, инициированная Тбилисским фотофестивалем, который прошел в 2023 году.
Проект был проведен при поддержке европейской платформы MagiC Carpets и Королевства Нидерландов в Грузии.
Помимо горной Аджарии, в память о погибшем летом 2023 года молодом батумском фотографе Анри Табагуа, на выставке представлены и фотографии побережья Аджарии.