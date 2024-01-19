https://sputnik-georgia.ru/20240119/u-nakhozhdeniya-saakashvili-v-klinike-est-obektivnye-prichiny--lider-pravyaschey-partii-gruzii-285757669.html

У нахождения Саакашвили в клинике есть объективные причины – лидер правящей партии Грузии

У нахождения Саакашвили в клинике есть объективные причины – лидер правящей партии Грузии

Ряд политиков в Грузии требует перевести экс-президента в тюрьму и там продолжить его лечение 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T21:11+0400

2024-01-19T21:11+0400

2024-01-19T21:48+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен сидеть в тюрьме, но есть объективные причины для того, чтобы оставить его в клинике, заявил председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. "На самом деле этот человек, наверное, должен сидеть в тюрьме, но есть разные факторы, из-за которых соответствующие органы принимают решение оставить его в привилегированном положении. Думается, это имеет свои объективные причины и основания. Если говорить о дискриминации, то это своего рода позитивная дискриминация. Человек, который должен сидеть в тюрьме, на самом деле находится в двухкомнатной палате клиники", – сказал Кобахидзе. Многие западные политики опозорились перед Грузией из-за Саакашвили – Папуашвили >>Накануне Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания опубликовал отчет о положении Саакашвили и других заключенных в клинике "Вивамеди". Комитет не нашел серьезных нарушений в содержании Саакашвили в клинике "Вивамеди", но отметил его привилегированное положение по сравнению с другими заключенными, проходящими лечение в клинике, так как у экс-президента есть телевизор, он может пользоваться интернетом, принимает посетителей и находится в большой палате один. Врачи клиники в последнее время отмечают, что состояние президента улучшилось, но он все еще должен находиться под постоянным наблюдением медиков. Европейский комитет против пыток не нашел нарушений в содержании Саакашвили в клинике>>Однако ряд политиков в Грузии требует перевести экс-президента в тюрьму и там продолжить его лечение. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. В больнице слишком комфортно – лидер "Грузинской мечты" о переводе Саакашвили в тюрьму>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия