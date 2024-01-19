https://sputnik-georgia.ru/20240119/vysokogornyy-region-gruzii-bet-rekordy-po-potrebleniyu-elektroenergii-snova-maynery-285759070.html

Местия рекордно расходует электроэнергию – в высокогорье Грузии снова орудуют майнеры?

Местия рекордно расходует электроэнергию – в высокогорье Грузии снова орудуют майнеры?

Инфраструктура электроснабжения разрушается, количество аварийных отключений увеличивается 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T23:08+0400

2024-01-19T23:08+0400

2024-01-20T00:06+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Cуточное потребление электроэнергии в высокогорном районе Местия (регион Самергело – Земо Сванети) 16 января установило исторический рекорд – 500 тысяч киловатт-часов, сообщает электрораспределительная компания Energo Pro Georgia. Местия два года назад уже оказалась в центре скандала из-за множества объектов по майнингу криптовалют. Тогда чрезмерное потребление электричества регионом привело к массовым отключениям по всему западу страны. Он напомнил, что существующая инфраструктура электроснабжения региона разрушается, количество аварийных отключений увеличивается, и, к сожалению, это необратимый процесс, увеличивается риск возникновения пожаров, риски долгосрочных ограничений в регионе возрастают. "Возможно, если район потребляет электроэнергию наравне с 15 более крупными районами, сеть следует усилить, чтобы обеспечивать 30-40 районов. Но это не решение проблемы", – сказал Боцвадзе. По его словам, если Местия окажется в зоне обильных осадков и сильных морозов без электроэнергии, компания не будет в ответе за это. Майнинг криптовалюты остается вызовом для высокогорной Сванетии >>"Ответственность лежит на тех недобросовестных потребителях, которые злоупотребляют предоставленным компанией благом, я имею в виду бесплатную подачу электроэнергии, и в этом направлении уже 60 миллионов лари, вложенных в Земо Сванети", – заявил Боцвадзе. Два года назад перегруженность и повреждение сетей были вызваны рекордным потреблением электроэнергии майнинговыми фермами. Здесь они появились в большом количестве из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. А для населения электричество бесплатное. Мэрия Местии бьет тревогу: району не хватает электроэнергии >>Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью. По результатам исследования Кембрижского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии. Проблема временно решилась после того, как жители горной Сванети по старой традиции поклялись на иконе, что отключат все действующие в регионе майнинги криптовалют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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