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https://sputnik-georgia.ru/20240119/zemletryasenie-proizoshla-v-gretsii-nedaleko-ot-afin-285756677.html
Землетрясение произошло в Греции недалеко от Афин
Землетрясение произошло в Греции недалеко от Афин
Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T19:10+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Греции, в 85 километрах от Афин, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Землетрясение зафиксировано в 16:14 по местному времени (18:14 по тбс), очаг находился в 85 километрах северо-восточнее Афин и в 67 километрах восточнее города Халкида в море вблизи острова Эвбея на глубине 10 километров.Сообщений о каком-либо ущербе нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, в мире, происшествия, греция, афины, землетрясение
новости, в мире, происшествия, греция, афины, землетрясение

Землетрясение произошло в Греции недалеко от Афин

19:10 19.01.2024 (обновлено: 20:31 19.01.2024)
CC BY-SA 4.0 / Petr Brož (Czech Academy of Science) / Seismogram (cropped and resized)Часть исторического сейсмометра с сейсмограммой, используемого в Институте геофизики Чешской академии наук
Часть исторического сейсмометра с сейсмограммой, используемого в Институте геофизики Чешской академии наук - Sputnik Грузия, 1920, 19.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Petr Brož (Czech Academy of Science) / Seismogram (cropped and resized)
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Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Греции, в 85 километрах от Афин, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Землетрясение зафиксировано в 16:14 по местному времени (18:14 по тбс), очаг находился в 85 километрах северо-восточнее Афин и в 67 километрах восточнее города Халкида в море вблизи острова Эвбея на глубине 10 километров.
Сообщений о каком-либо ущербе нет.
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