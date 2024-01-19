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Землетрясение произошло в Греции недалеко от Афин
Землетрясение произошло в Греции недалеко от Афин
Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T19:10+0400
2024-01-19T19:10+0400
2024-01-19T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Греции, в 85 километрах от Афин, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Землетрясение зафиксировано в 16:14 по местному времени (18:14 по тбс), очаг находился в 85 километрах северо-восточнее Афин и в 67 километрах восточнее города Халкида в море вблизи острова Эвбея на глубине 10 километров.Сообщений о каком-либо ущербе нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, греция, афины, землетрясение
новости, в мире, происшествия, греция, афины, землетрясение
Землетрясение произошло в Греции недалеко от Афин
19:10 19.01.2024 (обновлено: 20:31 19.01.2024)
Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Греции, в 85 километрах от Афин, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Землетрясение зафиксировано в 16:14 по местному времени (18:14 по тбс), очаг находился в 85 километрах северо-восточнее Афин и в 67 километрах восточнее города Халкида в море вблизи острова Эвбея на глубине 10 километров.
Сообщений о каком-либо ущербе нет.