https://sputnik-georgia.ru/20240119/zemletryasenie-proizoshla-v-gretsii-nedaleko-ot-afin-285756677.html

Землетрясение произошло в Греции недалеко от Афин

Землетрясение произошло в Греции недалеко от Афин

Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T19:10+0400

2024-01-19T19:10+0400

2024-01-19T20:31+0400

новости

в мире

происшествия

греция

афины

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/01/275368547_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_a40e951f7ed8434971cc309cfd718526.jpg

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Греции, в 85 километрах от Афин, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Землетрясение зафиксировано в 16:14 по местному времени (18:14 по тбс), очаг находился в 85 километрах северо-восточнее Афин и в 67 километрах восточнее города Халкида в море вблизи острова Эвбея на глубине 10 километров.Сообщений о каком-либо ущербе нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

греция

афины

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, происшествия, греция, афины, землетрясение