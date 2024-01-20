https://sputnik-georgia.ru/20240120/mandariny-iz-gruzii-aktivno-skupayut-sosednie-strany-285758716.html

Мандарины из Грузии активно скупают соседние страны

Мандарины из Грузии активно скупают соседние страны

В текущем сезоне ожидается собрать до 55 тысяч тонн цитрусовых 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T10:58+0400

2024-01-20T10:58+0400

2024-01-20T10:58+0400

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сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Грузия экспортировала 36,2 тысячи тонн мандаринов на сумму 23,4 миллиона долларов с 1 сентября 2023 года по 16 января 2024 года, сообщает Минсельхоз страны. Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается четыре месяца. Основными импортерами грузинских цитрусов являются Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Украина. По данным Минсельхоза, за отчетный период объем экспорта увеличился на 144%, а стоимость продукции выросла на 183% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как проходит сбор мандаринов в Аджарии – ответ министра >>По решению правительства Аджарской АР субсидия на нестандартные мандарины в 2023 году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 0,10 лари и установлена ​​на уровне 0,25 лари за 1 килограмм промышленного мандарина. Сумма субсидии прибавляется к 0,5 лари, выплачиваемым предприятием, и за сданный некондиционный мандарин фермер получает 0,30 лари. В Аджарии 25 октября 2023 года заработал координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов. В текущем сезоне ожидается собрать до 55 тысяч тонн цитрусовых. Экспортные мандарины получат более 20 предприятий по переработке цитрусовых. Размер субсидии на реализацию нестандартных мандаринов удвоили в Аджарии>>В Грузии в основном выращивают сорт мандаринов "уншиу", который входит в группу японских сортов "сацума". Он имеет хорошие вкусовые качества и легко очищается руками от кожуры. Но есть и недостаток – у этого сорта относительно короткий период хранения. Для продления срока хранения мандарины обрабатывают парафином. Также они проходят дезинфекцию. Перед упаковкой мандарины перебирают вручную, некондиционную продукцию отправляют на переработку – из нее делается мандариновый концентрат, который потом добавляют в апельсиновый сок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, мандарины, сельское хозяйство грузии