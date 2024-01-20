https://sputnik-georgia.ru/20240120/razzhiganie-antikitayskoy-kampanii--napravleno-protiv-razvitiya-gruzii--spiker-parlamenta-285768190.html

Разжигание антикитайской кампании направлено против развития Грузии – спикер парламента

Разжигание антикитайской кампании направлено против развития Грузии – спикер парламента

Власти Грузии придают большое значение развитию Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T21:01+0400

2024-01-20T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Люди, выступающие против сотрудничества Грузии с Китаем, действуют против развития страны и ее стратегических проектов, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.В оппозиции сближение "Грузинской мечты" с Коммунистической партией Китая назвали очень опасным. По словам оппозиционного депутата Хатии Деканоидзе, Китай не должен быть единственным международным партнером Грузии, и внешняя политика страны должна совпадать с внешней политикой ЕС. По его словам, главным аспектом развития сотрудничества с Китаем является "Средний коридор". "Сегодня у нас есть возможность использовать этот коридор, чтобы грузы, которые движутся между Китаем и Евросоюзом, проходили через Грузию", – сказал Папуашвили. Грузия и Китай имеют большой потенциал для сотрудничества – шанхайский чиновник>>Власти Грузии придают большое значение развитию Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Отношения Грузии с КитаемГрузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Средний коридор без фактора Китая нереален – депутат парламента Грузии >>Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, на 9,5% меньше по сравнению с отчетным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года экспорт из Грузии в Китай снизился на 57,1% и составил 283,4 миллиона долларов. Импорт из Китая в Грузию вырос на 21,4% и составил более 1,2 миллиарда долларов. Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала 2023 года число визитов граждан Китая в Грузию составило 33 014, более чем в шесть раз больше (+526%), чем в январе-сентябре 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в течение трех кварталов 2019 года (периода до пандемии COVID-19).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, китай, европа, тбилиси, хатия деканоидзе, шалва папуашвили