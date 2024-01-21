https://sputnik-georgia.ru/20240121/285763132.html

Франция решила повоевать с Россией

Франция решила повоевать с Россией

Самая незавидная участь сегодня – это представлять Париж в Москве. Посол Франции не даст соврать 21.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-21T13:06+0400

2024-01-21T13:06+0400

2024-01-21T13:06+0400

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Вчера вечером его вызвали в наш МИД, сегодня днем Пьер Леви прибыл на Смоленскую площадь. Вызову чрезвычайного и полномочного предшествовал визг в прессе страны, которую посол представляет. Ремарка о том, что в результате удара по месту дислоцирования иностранных наемников погибли его, чрезвычайного и полномочного, сограждане, а некоторые были ранены, вызвала лавину истерических опровержений — и официального, и неофициального свойства, пишет колумнист РИА Новости.Тональность и содержание известны: "Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда".Разумеется, Россию обвинили в "манипуляции", в том, что "пропаганда проводит нарратив о том, что страна "воюет с НАТО", а население этому верит", короче, авторы методичек с той, противоположной, стороны не озаботились новыми тезисами. К сожалению.Потому что вызов главного представителя страны во внешнеполитическое ведомство не мог вписаться в прежнюю схему. Приглашение, на которое не ответить личным присутствием невозможно, означает, что у нас, точнее — у наших дипломатов, на руках были абсолютно неубиваемые и неотвергаемые данные, касающиеся присутствия французских наемников на украинской стороне. И не обычного присутствия, а присутствия военного. И не просто военного, а такого, что несет прямую угрозу жизням наших соотечественников и нашей государственной безопасности.Вызов в наше внешнеполитическое ведомство, однако, стал холодным и поэтому отрезвляющим душем для авторов методичек и для тех, кто ими пользуется.Феноменальное оружие России: минные поля большой дальности>>Собственно, именно поэтому о приглашении посла сказано было, если и было сказано, очень сквозь зубы. Потому что одно дело — публиковать депеши со ссылками на "неназванных высокопоставленных армейских чинов", и совсем другое — когда названные уполномоченные высокопоставленные дипломаты с чрезвычайным и полномочным делятся документами, подтверждающими слова русских военных.А теперь — о причинах внезапно одолевшей официальный Париж стеснительности, даже если речь идет о французских гражданах, подчеркнем, раненых французских гражданах, доставленных, как сообщалось, в лечебные учреждения.Наемничество во Франции, согласно действующему законодательству, — уголовное преступление. За его совершение, иными словами, за то, что завербовался и взял в руки оружие, положено наказание. Это тюремный срок до пяти лет заключения. И неслабый штраф, сумма которого может достигать 75 тысяч евро.В случае если деяние совершено с умыслом и по коллективному сговору, тюремное заключение с учетом тяжести поступка увеличивается до семи лет заключения, как возрастает и штраф.А государство в подобных случаях должно следить, чтобы даже попыток вербовки в его юрисдикции не совершалось.Почему россияне доверяют Путину?>>Однако, когда речь идет о войне против России, можно не обращать внимания на то, что вербовка наемников идет перед собственным носом, что вербуют исправно и регулярно десятки человек, что потом наемники возвращаются, что их и отъезд, и приезд — не просто не тайна и никакой не секрет, а вполне себе открытая история, даже парламентарии ею интересуются.Словом, когда законом запрещено, но политически очень хочется, Париж решает, что ему все вот это — можно. И даже нужно.Стоит заметить и вот что.Риторика французского истеблишмента, который курирует внешнюю политику, за какие-то четыре недели сильно изменилась. До середины декабря прошлого года Париж Москве посылал разнообразные сигналы — даже в публичном поле, мол, нужно все-таки искать "дипломатический выход из создавшейся ситуации". Посылались и тайные намеки, делались разнообразные предложения. Нам. О возможном начале сепаратных переговоров. Без участия в них Украины.После того как много раз — как опять-таки публично, так и приватно — на эти намеки и предложения были получены вежливые ответы, концепция, что называется, изменилась.Сам французский верх сообщил и о новых поставках колесных танков, и о том, что Киеву отгрузят авиабомбы и что даже начнут специально строить САУ "Цезарь", чтобы отправить их на линию боевого столкновения. С нами.Глава МИД России призвал к прямому диалогу Израиля и Палестины для урегулирования>>И да, разумеется, все это для того, чтобы "не дать возможность России победить — иначе рухнет прежний международный порядок".Мсье и мадам, у нас для вас, если позволите, есть несколько новостей. В этой самой связи.Первое. Упомянутый международный порядок приказал долго жить (и не без вашего участия) два года назад.Второе. Вам придется — вне зависимости от того, что вы по этому поводу думаете, — принять эту аксиому, смириться с ней и планировать все следующие действия, учитывая новую внешнеполитическую диспозицию.И третье. Исходя из перечисленного, уже сегодня и сейчас лучше начать применять все это на практике. Ну чтобы избежать настоящего военного столкновения. С нами. Не то чтобы из злорадства, но по доброй памяти (ведь было и в наших отношениях много хорошего) скажем: не стоит выкликать дух Березины понапрасну. Потому что у прошлых военных фиаско есть особенность: когда очень хотят реванша — новое поражение оказывается абсолютно оглушительным.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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