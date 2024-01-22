https://sputnik-georgia.ru/20240122/doroga-v-nikuda--lavrov-o-formule-mira-zelenskogo-285824732.html

Дорога в никуда – Лавров о "формуле мира Зеленского"

Дорога в никуда – Лавров о "формуле мира Зеленского"

Москва готова к переговорам по Украине, но не по поводу сохранения нынешних руководителей Киева у власти, заявил глава МИД РФ 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T22:19+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Так называемая "формула мира Зеленского" – путь в никуда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Министр подчеркул, что Москва готова к переговорам по Украине, но не по поводу сохранения нынешних руководителей Киева у власти."Мы никогда не отказывались… и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом", – сказал министр.Лавров: стратегия Запада на поражение России провалилась с треском >>Он добавил, что, прекратив воевать, Украина точно сохранит жизни сотен тысяч людей, которых "киевская власть пытается отловить как скот на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы".Лавров обратил внимание, что интересов украинского народа в конфликте с Россией "как не было, так и нет". Зато присутствуют интересы "англосаксов, их подручных и преступной, прогнившей киевской верхушки".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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