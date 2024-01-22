https://sputnik-georgia.ru/20240122/doroga-v-nikuda--lavrov-o-formule-mira-zelenskogo-285824732.html
Дорога в никуда – Лавров о "формуле мира Зеленского"
Дорога в никуда – Лавров о "формуле мира Зеленского"
Москва готова к переговорам по Украине, но не по поводу сохранения нынешних руководителей Киева у власти, заявил глава МИД РФ 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T22:19+0400
2024-01-22T22:19+0400
2024-01-22T22:19+0400
россия
новости
политика
в мире
украина
москва
киев
мид россии
оон
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277035337_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f85d265e16b49171958079f1cd3e1ba1.jpg
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Так называемая "формула мира Зеленского" – путь в никуда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Министр подчеркул, что Москва готова к переговорам по Украине, но не по поводу сохранения нынешних руководителей Киева у власти."Мы никогда не отказывались… и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом", – сказал министр.Лавров: стратегия Запада на поражение России провалилась с треском >>Он добавил, что, прекратив воевать, Украина точно сохранит жизни сотен тысяч людей, которых "киевская власть пытается отловить как скот на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы".Лавров обратил внимание, что интересов украинского народа в конфликте с Россией "как не было, так и нет". Зато присутствуют интересы "англосаксов, их подручных и преступной, прогнившей киевской верхушки".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
москва
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277035337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f9808967fc26a9ff2187757eb71911b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, политика, в мире, украина, москва, киев, мид россии, оон, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины
россия, новости, политика, в мире, украина, москва, киев, мид россии, оон, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины
Дорога в никуда – Лавров о "формуле мира Зеленского"
Москва готова к переговорам по Украине, но не по поводу сохранения нынешних руководителей Киева у власти, заявил глава МИД РФ
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Так называемая "формула мира Зеленского" – путь в никуда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
"Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией. Все эти формулы – путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада", – сказал Лавров.
Министр подчеркул, что Москва готова к переговорам по Украине, но не по поводу сохранения нынешних руководителей Киева у власти.
"Мы никогда не отказывались… и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом", – сказал министр.
Он добавил, что, прекратив воевать, Украина точно сохранит жизни сотен тысяч людей, которых "киевская власть пытается отловить как скот на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы".
Лавров обратил внимание, что интересов украинского народа в конфликте с Россией "как не было, так и нет". Зато присутствуют интересы "англосаксов, их подручных и преступной, прогнившей киевской верхушки".